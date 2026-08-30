Obed Vargas es uno de los grandes prospectos del futbol mexicano. El mediocampista nacido en Alaska llegó al futbol europeo después de convertirse en un referente para el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS). El talentoso volante fichó con el Atlético de Madrid en febrero de este año, pero no obtuvo los minutos deseados en el cuadro colchonero.

De cara a la temporada 2026/2027, Diego Pablo 'Cholo' Simeone ha decidido no contar con el jugador mexicano, por lo que saldrá de la institución en este mercado de verano. Vargas no fue considerado para los tres primeros compromisos de LaLiga del Atleti.

En las últimas horas se rumoreó la posible llegada de Vargas al Deportivo Alavés, pero todo apunta a que el jugador de la selección mexicana tendrá otro destino: el Sevilla.

Según un reporte del comunicador Jesús González, el mediocampista de 21 años está muy cerca de llegar al conjunto andaluz.

Obed Vargas, muy cerca de ser el próximo refuerzo del Sevilla FC 🔴⚪️🔜



El mexicano podría ser el próximo en llegar a Nervión este mercado 🚨 pic.twitter.com/csvVKegun6 — Jesús González (@jgonzalezsvq) August 30, 2026

Obed Vargas, en busca de la consolidación en España

La prioridad del Atlético de Madrid es prestar a su jugador a otro equipo de LaLiga para que gane experiencia en la primera división del futbol español.

El futbolista mexicano llegaría cedido para este curso y en el futuro podría regresar al Atlético de Madrid, dependiendo de su progresión.

En medio año con el Atlético de Madrid, el jugador originario de Anchorage, Alaska, apenas sumó 750 minutos en 13 partidos (12 de LaLiga y uno de Copa del Rey).

Obed Vargas sería nuevo jugador del Sevilla | Europa Press Sports/GettyImages

El Sevilla es un equipo viene de una campaña más que complicada. En la 2025/2026, el cuadro andaluz mantuvo la categoría de manera dramática en las últimas jornadas del certamen, sumando apenas un punto más que el descendido Mallorca y dos más que el Girona.

Se espera que Obed Vargas pueda encontrar muchos más minutos en el Sevilla de los que encontró en el Atleti. En el cuadro andaluz competirá con Jon Guridi, Manu Bueno, Nico Guillén y Giorgi Kochorashvili por un puesto en el once titular.