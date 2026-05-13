Obed Vargas revierte su presente dentro del Atlético de Madrid

En el mercado de invierno, Obed Vargas tomó la decisión de dar el salto de la MLS directo al fútbol de Europa. El mexicano tuvo en la mesa oferta de clubes de más perfil formador. Sin embargo, su decisión fue apostar por firmar su fichaje con el Atlético de Madrid, club del cual es abiertamente aficionado.

Está claro que llegar a un equipo de este nivel, que aspira a competir por todo como mínimo, nunca es sencillo para un joven de 20 años y que además proviene de un nivel tan menor como el de la MLS. En efecto, el inicio fue muy complejo para Vargas, sin embargo, el mediocentro supo revertir el camino con el paso de los días.

Obed Vargas va a seguir sumando bastantes minutos en el cierre de temporada en España. El juvenil mexicano llegará con bastante rodaje a la Copa del Mundo donde debería de tener un lugar asegurado con Javier Aguirre.



Las múltiples lesiones le ha abierto las puertas del Atlético… https://t.co/f5JCJh5pZu pic.twitter.com/CMUYwg9Y77 — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 13, 2026

Este martes Vargas firmó su primera titularidad con el cuadro estelar del conjunto de la capital de España. El mexicano ya había partido de inicio en cotejos previos. Sin embargo, era parte del modelo de rotación, por lo que tenía actividad con el equipo suplente en los duelos de menor relevancia.

Obed tuvo una gran noche en el triunfo del Atlético en contra del Osasuna. El mexicano jugó en más de una posición a lo largo de los 90 minutos. Su rendimiento tanto en aporte defensivo como ofensivo estuvo por encima del resto de la plantilla.

Valencia CF V Club Atletico De Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

No sería una sorpresa si Obed cierra el año como titular fijo del Atlético. De los 5 mediocentros fijos del plantel, tres están lesionados. Sólo Koke y el propio Vargas están a disposición, por lo que seguramente el mexicano estará de inicio en los duelos que restan a los rojiblancos.

Días atrás se informó que el plan del Atlético con Obed es el de cederle en el verano para que gane rodaje. Tal vez las últimas presentaciones del mexicano pueden llevar al club a pensar dos veces el futuro de Vargas.