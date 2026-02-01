Oficial: Álvaro Fidalgo deja el Club América y se convierte en nuevo refuerzo del Real Betis

Después de cinco años en la institución, Álvaro Fidalgo dejó de ser jugador del Club América para regresar al futbol europeo y jugar con el Real Betis. El mediocampista español, tricampeón con el club azulcrema, tendrá su primera aventura en LaLiga, tras haber jugado en las inferiores del Real Madrid y el Castellón en la segunda división española.

Las Águilas se despidieron del futbolista mediante un comunicado en redes sociales, en el que le agradecieron su entrega y aportación al club, además de desearle éxito en su nueva etapa con el Betis.

Maguito:



Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido.

Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema.



— Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

El Real Betis le dio la bienvenida al jugador de 28 años con el siguiente mensaje: "¡Bienvenido a tu nueva casa, Álvaro!".

El Real Betis Balompié y América llegan a un acuerdo para el traspaso de Álvaro Fidalgo.



¡Bienvenido a tu nueva casa, Álvaro!



— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

La ficha del futbolista español está tasada en alrededor de 8.5 millones de euros; sin embargo, todo indica que las directivas cerraron el acuerdo por una cifra menor, considerando que el contrato del mediocampista expira en junio de 2026.

Los números de Álvaro Fidalgo en el Club América

Álvaro Fidalgo llegó cedido al América en febrero de 2021, procedente del Castellón, prácticamente como un desconocido. El apodado “Maguito” aterrizó en Coapa por petición directa de Santiago Solari, quien ya lo había dirigido en el Real Madrid Castilla. Con el paso de los partidos, el joven mediocampista empezó a exhibir su calidad y terminó por consolidarse como una pieza clave e indispensable en el esquema de las Águilas.

En su periplo de cinco años como jugador azulcrema, Fidalgo disputó un total de 227 partidos, anotando 22 goles y dando un total de 30 asistencias. Con el equipo capitalino se coronó campeón de los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 de la Liga MX, además del Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En mayo de 2024, tras conseguir el bicampeonato, Fidalgo habló con la cadena TUDN sobre su intención de regresar al futbol europeo, a pesar de decirse feliz en el América. "En el verano me sentaré con la directiva, para nada está hecho que me vaya, sigo firmé aquí, todo mundo sabe lo que siento por el club. Me encantaría seguir haciendo historia, me llama trascender en Europa, pero no tengo ninguna de las dos decidida, lo pensaremos, y si me quedo aquí seré la persona más feliz del mundo".

Al final, el equipo azulcrema le ofreció un nuevo contrato al jugador español y este se quedó en la institución.