Oficial: Álvaro Fidalgo ya es elegible para jugar con la selección de México

Álvaro Fidalgo ya puede ser considerado oficialmente elegible para representar a la selección mexicana, luego de completar todos los requisitos establecidos por la FIFA para realizar el cambio de federación. El mediocampista, formado en el fútbol español y con un paso determinante por la Liga MX, cerró así un proceso que durante meses generó expectativa y debate en el entorno del futbol nacional.

El ahora jugador del Betis de Sevilla cumplió con los cinco años de residencia continua en México, uno de los criterios clave exigidos por el máximo organismo rector del futbol mundial. A ello se sumó la obtención de la nacionalidad mexicana por naturalización, paso indispensable para avanzar en el trámite formal. Con ambos puntos cubiertos, el proceso entró en su fase definitiva con el registro oficial del cambio de federación dentro del sistema FIFA.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que Fidalgo renunció de manera irreversible a la posibilidad de representar a España, decisión que deja su futuro internacional exclusivamente ligado a México. Este requisito, que suele generar dudas en procesos similares, quedó plenamente acreditado, despejando cualquier impedimento reglamentario para una eventual convocatoria al conjunto tricolor.

Durante su etapa en el América, Fidalgo se consolidó como uno de los mediocampistas más consistentes del futbol mexicano. Su regularidad, lectura de juego y capacidad para manejar los tiempos en el mediocampo lo colocaron como un referente del club y como un nombre recurrente en la conversación sobre posibles naturalizados para la selección. Sin embargo, su salida rumbo al Betis de Sevilla reavivó la incertidumbre sobre si ese cambio de escenario podría afectar su decisión.

Con el proceso ya concluido, esa duda quedó atrás. Álvaro Fidalgo está habilitado para ser convocado por México cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno. Su situación abre una nueva alternativa para reforzar el mediocampo nacional y amplía el abanico de opciones de cara a futuros compromisos oficiales, en un momento donde la selección busca estabilidad, identidad y competencia interna en cada línea del campo, de cara al Mundial 2026.

