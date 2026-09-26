Oficial: Amaury García renueva con el Cruz Azul

A través de su cuenta de X, la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha hecho oficial la renovación del mediocampista mexicano de tan solo 24 años, Amaury García, en un vínculo que lo ligará a la escuadra celeste, al menos, hasta el mes de junio del año 2030.

Seguridad para defender. Orden para construir.



Amaury García continúa escribiendo su historia con La Máquina. 🚂💙



¡Vamos juntos por más, Amaury! 💙 pic.twitter.com/8nFbmiHahe — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 25, 2026

Tras quedar libre en 2024, luego de no lograr consagrarse con los Pumas de la UNAM, Amaury García se sumó a las filas del conjunto cementero, provocando opiniones divididas entre los aficionados. Por un lado, estaban aquellos que difícilmente le dan el beneficio de la duda a esos elementos que, al menos de nombre, no los atrapan.

Por el otro, estaba la gente conocedora del buen fútbol. Aquellos que entienden que las grandes figuras no siempre llegan acompañados de tanto brillo, y que incluso resulta mejor que se incorporen así, jóvenes y con hambre de triunfo.

La historia de Amaury García con el Cruz Azul se está convirtiendo en uno de esos testimonios que nos dejan muy en claro que el talento y el esfuerzo, sumado a la dedicación y la confianza del cuerpo técnico, pueden dar como resultado carreras exitosas y con gran proyección.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Amaury ha dispuptado tres partidos como titular en lo que va del Apertura 2026, sumando un total de 326 minutos. Su temple y seguridad en el mediocampo lo convierten en un hombre importantre para el esquema táctico de Joel Huiqui, quien busca recuperar la estabilidad perdida para su equipo en lo que va de la campaña.

Tras la convocatoria de Erik Lira a la selección mexicana de fútbol, y pensando, incluso, en una posible salida en el mercado de fichajes invernal, tomando en cuenta lo cerca que estuvo de emigrar a Europa en el verano, las responsabilidades para Amaury García han aumentado.

Cuando Erik no está, es él quien toma la batuta en la mitad de la cancha e inyecta estabilidad a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Joel Huiqui confía en Amaury García, la renovación es una muestra clara de ello.

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