Oficial: así quedó el once ideal del 2025 según la FIFA

La FIFA llevó a cabo su gran fiesta este martes, donde entregó los premios The Best a los destacados del último año. Como ya es costumbre, se eligió al mejor once del planeta y la gran influencia fue del PSG, último campeón de la UEFA Champions League.

1. Gianluigi Donnarumma

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El italiano la rompió en el arco del equipo de Luis Enrique y hoy es el portero titular de un Manchester City en reconstrucción. Sin embargo, el preimo se lo lleva por su participación en le PSG y sus cuatro trofeos.

2. Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Jean Catuffe/GettyImages

El lateral derecho del PSG y la selección de Marruecos no podía no decir presente en este once, posicionándose como el mejor en su puesto. Tras su paso por el Real Madrid, en el club parisino y con el entrenador español, encontró su mejor versión.

3. William Pacho

Paris Saint-Germain v FC Bayern Munich - UEFA Champions League 2025/2026 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El internacional ecuatoriano fue una de las claves del equipo parisino y sin dudas tiene ganado su lugar en esta formación. No sorprendería que repita en años siguientes si mantiene la forma. Además, es uno de los mejores centrales izquierdos del mundo, peleando el puesto con Alessandro Bastoni.

4. Virgil van Dijk

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El capitán del Liverpool es el segundo marcador central del once ideal gracias a su brutal presente, liderazgo y calidad dentro del campo. A pesar de que la temporada actual no está siendo la mejor para los Reds, nada borra lo hecho por este jugador ya histórico.

5. Nuno Mendes

Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Juanma - UEFA/GettyImages

El portugués lo ganó todo el año pasado y tiene su lugar reservado en el olimpo de jugadores para el 2025. De nuevo, los laterales de PSG, claves en el funcionamiento del equipo, pueden decir que son los mejores del mundo en sus respectivas posiciones.

6. Cole Palmer

Chelsea v Everton - Premier League | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Fue la principal carta ofensiva del Chelsea campeón del Mundial de Clubes y de a poco va regresando a su nivel en el equipo de Enzo Maresca. Merecido premio para él que espera poder ser diferenciador en la Copa del Mundo con Inglaterra.

7. Jude Bellingham

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Si bien ganó poco en el último año, fue una de las claves del Real Madrid y es uno de los mejores jugadores del planeta. Aquí es donde algunos expertos duda si realmente merecía este reconocimiento o si se tenía que mencionar a otra figura del PSG, como Joao Neves.

8. Vitinha

Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Juanma - UEFA/GettyImages

Uno de los mejores mediocampistas del planeta y ganador absoluto en 2025. Se lo llegó a mencionar como candidato al Balón de Oro. Es la piedra angular de equipo que ganó la Champions League el año pasado y todo a nivel local.

9. Pedri

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Movió los hilos de un FC Barcelona ganador y tiene su lugar más que merecido en esta formación. Su actual temporada está llena de altibajos por múltiples lesiones, pero si recupera la forma física, pelea con el portugués por el número uno de los centrocampistas en el mundo.

10. Lamine Yamal

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona quedó segundo en la carrera al Balón de Oro y fue una de las grandes figuras de la última temporada. Está llamado a ser el próximo gran nombre y seguramente se llevará un premio individual en las siguientes ediciones.

11. Ousmane Dembélé

The Best FIFA Football Awards 2025 | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

El francés ganó el Balón de Oro y ratificó su reinado recibiendo el premio The Best, donde era el máximo candidato. Campeón de todo con el PSG y solo le faltó el Mundial de Clubes para coronar una temporada de ensueño para el ex futbolista del Barcelona.