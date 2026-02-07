Oficial: Christian Ebere refuerza a Cruz Azul y se suma al proyecto de Larcamón

Cruz Azul hizo oficial la incorporación de Christian Ebere, extremo nigeriano que llega procedente de Nacional. La directiva cementera cerró la operación tras días de gestiones, apuntalando un ataque que pedía profundidad, velocidad y desequilibrio por los costados para el tramo clave del semestre.

BIENVENIDO A TU NUEVA CASA, CHRISTIAN EBERE. 💙🚂 pic.twitter.com/mjZzWr31qM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 7, 2026

La negociación se concretó en un rango económico que oscila entre los dos y tres millones de dólares, cifra considerada razonable por el club ante el potencial del futbolista. En La Noria destacan la proyección del atacante, su capacidad para romper líneas y el margen de revalorización que ofrece a mediano plazo dentro del mercado internacional.

Ebere firmó contrato por tres años con la institución celeste, compromiso que respalda la confianza del proyecto deportivo encabezado por Nicolás Larcamón. El acuerdo incluye una mejora salarial significativa para el jugador, uno de los puntos determinantes para destrabar la operación y convencerlo de apostar por el reto competitivo que implica la Liga MX.

Desde el entorno del club se subraya que la llegada del nigeriano responde a una necesidad específica del plantel. Cruz Azul buscaba un extremo con potencia, capacidad de uno contra uno y sacrificio defensivo, cualidades que el cuerpo técnico considera compatibles con la idea de juego y con la exigencia inmediata de resultados.

El calendario abre una ventana interesante para su estreno. Si Ebere obtiene a tiempo sus documentos migratorios, podría ser elegible para el duelo del sábado ante Toluca, un escenario que permitiría acelerar su adaptación y ofrecer variantes ofensivas desde el primer fin de semana tras su presentación oficial.

FBL-LIBERTADORES-NACIONALURU-TACHIRA | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

En caso de que los trámites no concluyan a tiempo, el club ya contempla un plan alterno. El debut del atacante se postergaría para la jornada seis, cuando Cruz Azul enfrente a Tigres, partido de alto voltaje que también serviría como vitrina ideal para mostrar su impacto competitivo.

La directiva considera que el fichaje equilibra la plantilla y fortalece la competencia interna, sin comprometer la estabilidad financiera. La inversión se ajusta a los parámetros del club y se alinea con la estrategia de incorporar futbolistas en edad productiva, con recorrido internacional y hambre de consolidación en un torneo exigente.

Con Christian Ebere, Cruz Azul suma una pieza que promete intensidad inmediata y crecimiento sostenido. La afición espera que su adaptación sea rápida y que su aporte se traduzca en goles, asistencias y desequilibrio, elementos necesarios para sostener la ambición del club en la liga y en los compromisos que se avecinan.

