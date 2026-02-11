Nicolás Ibáñez es oficialmente nuevo delantero de Cruz Azul tras concretarse su fichaje en las horas finales del mercado. La operación se cerró contrarreloj, en un contexto de urgencias compartidas y decisiones aceleradas que terminaron alineando intereses entre todas las partes involucradas.

A través de redes sociales, la Máquina Celeste le dio la bienvenida al delantero argentino de 31 años.

🚨 Nuevo delantero en La Máquina. 💙 pic.twitter.com/LMthtj70MW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

El atacante argentino llega procedente de Tigres, club con el que no entraba en los planes deportivos inmediatos. La directiva felina buscaba liberar una plaza y ajustar su plantilla, mientras que el futbolista necesitaba continuidad y un nuevo escenario competitivo para relanzar su participación dentro del campeonato mexicano.

Del lado celeste, la necesidad era clara y evidente. Cruz Azul llevaba semanas urgido de incorporar un centro delantero nominal, un ‘9’ que pudiera atacar el área y ofrecer soluciones inmediatas en el cierre de partidos. La falta de contundencia había encendido alertas internas, acelerando negociaciones en los últimos días del mercado.

La negociación avanzó con rapidez debido a la coincidencia de intereses. Tigres necesitaba acomodar a un jugador descartado del proyecto actual, Cruz Azul requería reforzar una zona crítica y el propio Ibáñez buscaba mantenerse en la Liga MX, evitando una salida apresurada al extranjero o un periodo prolongado sin actividad competitiva.

Todas las partes cedieron para destrabar el acuerdo. Ajustes contractuales, tiempos reducidos y acuerdos de último momento permitieron que el traspaso se cerrara antes del límite reglamentario. El movimiento se convirtió en una de las operaciones más comentadas del mercado, precisamente por el contexto y la premura con la que se ejecutó.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Para Ibáñez, el reto será inmediato. El delantero llega sin margen amplio de adaptación y con la expectativa de competir desde el primer día por un puesto en el once titular. En Cruz Azul esperan que su conocimiento del fútbol mexicano y su experiencia reciente aceleren su integración al funcionamiento colectivo.

El calendario añade un componente especial a la historia. Si todo avanza conforme a lo planeado, el debut de Nicolás Ibáñez con la camiseta celeste podría darse el próximo fin de semana, en un duelo cargado de simbolismo, enfrentando precisamente a su ex equipo en un escenario de máxima atención mediática.

Cruz Azul apuesta a que este movimiento reactive su ataque en el momento clave del torneo. Tigres, por su parte, cierra un capítulo necesario para ajustar su plantilla. E Ibáñez inicia una nueva etapa con presión, foco mediático y la oportunidad de reivindicarse rápidamente ante su pasado inmediato.