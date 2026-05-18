Oficial: Cruz Azul jugará la final de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul de nueva cuenta se ha colado en la final de la Liga MX. El equipo se quedó en la etapa de semifinales durante los último cinco semestre en el fútbol local. Luego de dar cuenta de Chivas en la antesala del duelo por el título, los de La Noria buscarán su décima corona en México.

El rival en los últimos dos duelos de liga antes de la Copa del Mundo serán los Pumas de la UNAM. Por posición en la tabla, serán los felinos quienes tengan derecho de cerrar el duelo como locales. Siendo así, Cruz Azul jugará la ida en casa y luego de valorarlo a nivel interno, ya se conoce la sede elegida por la directiva.

Cruz Azul retorna al Estadio Ciudad de los Deportes para medirse a los felinos el próximo jueves. La gerencia prefiere retornar a la que fue por décadas su casa. Ante la renovación del Estadio Banorte, los celestes jugaron todo el semestre en Puebla, sin embargo, descartaron llevar la final a dicho destino.

FBL-MEXICO-CRUZ AZUL-PUMAS | YURI CORTEZ/GettyImages

La decisión tiene dos posturas. La primera de ellas es la simbólica. El club retorna a su hogar en la capital del país. Los celestes nunca han podido ganar un título de Liga MX jugando la final en el Estadio Ciudad de los Deportes, una malaria que buscan terminar esta semana.

La segunda gira entorno a lo deportivo. El movimiento a Puebla implica un viaje de tres horas por la vía terrestre. La gerencia como el cuerpo técnico consideran que es un desgaste innecesario para el plantel trasladarse a otro estado del país para jugar como locales en plena final.

La final entonces será un auténtico clásico capitalino. Dos equipos del centro del país, jugando tanto la ida como la vuelta en la capital de México dejando de lado sedes secundarias.