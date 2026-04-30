Oficial: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirma la participación de Irán en el Mundial 2026

Las declaraciones rendidas en las últimas horas por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ponen punto final a un dilema extra cancha que comenzaba a ensuciar la fiesta máxima del fútbol mundial.

Está muy claro, Irán estará ahí y nuestra responsabilidad es unir. Gianni Infantino.

🚨 OFFICIAL: Iran will play at the 2026 World Cup, says FIFA president Gianni Infantino.



“It’s very clear, Iran will be there and our responsibility is to unite”. pic.twitter.com/rS5enMfD4u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Esto, ante la negativa del propio pueblo iraní de asistir al Mundial 2026, puesto que los Estados Unidos de América, que es uno de los tres anfitriones de esta copa del mundo, no se atrevía a garantizar la seguridad de sus aficionados y de los propios jugadores durante el desarrollo de la competencia.

“Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se disputen en México”, declaró hace algún tiempo el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Enfatizando que no consideraría ''apropiado'' que jugarán en campos estadounidenses. ''Por su propia vida y seguridad'', remató.

Incluso, Donald Trump llegó a proponer que el lugar que dejara vacante la selección de Irán por las razones anteriormente mencionadas, debería ser ocupado por el conjunto de Italia. Declaración que, como era de esperarse, generó mucho revuelo, aun y cuando todo se trató de un comentario aislado, no de una posibilidad real de cara a la próxima justa mundialista.

😳🏆 Paolo Zampolli, ASESOR DE DONALD TRUMP, le sugirió al Presidente de USA y a Gianni Infantino que IRÁN SEA EXCLUIDO DEL MUNDIAL y que su lugar sea para ITALIA.



‼️ ¿El argumento? Los cuatro títulos del mundo a lo largo de la historia que justifican otorgarle esa plaza.



Esto… pic.twitter.com/9nfEWbAI7b — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 22, 2026

Sin embargo, en las últimas semanas, esto pareció dar un giro de 180%. ''Nos preparamos para una participación orgullosa y exitosa", declaró uno de los representantes del gobierno iraní la semana pasada, refiriéndose a la participación de la selección de Irán, no solo en el mundial, sino en canchas estadounidenses.

De igual manera es necesario señalar que muchas cosas pueden cambiar de último momento. No es un hecho todavía que los partidos calendarizados para la selección de Irán se vayan a jugar en los Estados Unidos de América, aunque todo parece indicar que así será.

México, por su parte, observa de reojo. Sabe bien que, de haber un cambio de último momento, le tocará a la capital del país, a Monterrey o a Guadalajara ser la ''casa'' de los iraníes durante el Mundial 2026.

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