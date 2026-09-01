Oficial: Enzo Fernández ficha por el Manchester City

La espera de un fichaje bomba terminó para los amantes del mercado: Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City tras meses de especulaciones. La transferencia se hará a cambio de 125 millones de libras, lo que significa casi 170 millones de dólares.

El argentino, que jugó el Mundial 2026 con la Albiceleste, ya le había manifestado a la directiva del Chelsea de salir en este mercado, según informes de la BBC. El volante central también tenía un interés del Real Madrid, pero el club cerró las puertas. Entonces se dio el reencuentro con Enzo Maresca.

Welcome to Manchester City, Enzo 🩵 pic.twitter.com/SPyjyAKl9O — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

El ex Benfica jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias en su cuenta personal. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Llegó a la final de la FA Cup, perdida justamente ante el City en Wembley.



Sunderland v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

En su momento, tuvo dichos dieron la pauta de que podía salir del club de Stamford Bridge: "Me gustaría vivir en Madrid", señaló con un streamer argentino. Esa frase generó que Liam Rosenior, despedido de su cargo de entrenador un mes más tarde de este acontecimiento, lo suspenda por dos partidos a modo de multa por faltarle el respeto al club donde estaba.

Aunado a esto, Xabi Alonso, nuevo DT del equipo, también le separó en el último partido por decisión técnica. Esto indicaba ya su salida.

Con la camiseta de los Blues, Enzo Fernández capitalizó 169 apariciones, con 31 goles y 30 asistencias. En su estadía en Londres ganó una UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

Si el papeleo se da a tiempo y el futbolista está listo físicamente, podría debutar el sábado 5 de septiembre ante el Coventry en la Jornada 3 de la Premier League.