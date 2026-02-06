Oficial: James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United

James Rodríguez es nuevo futbolista del Minnesota United y comienza así un capítulo inédito en su carrera profesional. El club de la MLS apostó por el talento y la jerarquía del colombiano para liderar un proyecto que busca dar un salto competitivo inmediato dentro de una liga en constante crecimiento.

El acuerdo entre las partes contempla un contrato por un año, con una opción a extenderlo por una temporada adicional, la cual estará directamente ligada al rendimiento deportivo del mediocampista. Minnesota confía en que James pueda marcar diferencias desde el primer momento y convertirse en el eje futbolístico del equipo.

🚨🇺🇸 OFFICIAL: Minnesota United confirm deal done for James Rodriguez until June 2026.



There’s option included to extend until December. pic.twitter.com/YnfXVcHRiF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026

Además de su peso deportivo, la llegada de Rodríguez representa una fuerte inversión económica. El colombiano será el jugador mejor pagado del plantel, un estatus acorde a su trayectoria internacional y a la expectativa que genera su incorporación dentro y fuera del terreno de juego en la liga estadounidense.

James aterriza en la MLS luego de un paso decepcionante por la Liga MX con León, donde nunca logró consolidarse como el referente que se esperaba. Entre lesiones, irregularidad y un contexto colectivo poco favorable, su etapa en el futbol mexicano quedó lejos de las expectativas generadas en su llegada.

Para Minnesota United, el fichaje implica asumir un riesgo calculado. El club entiende que el talento de James sigue intacto, pero también que su impacto dependerá de la continuidad física y de un entorno que potencie sus virtudes como organizador, pasador y líder ofensivo en el último tercio.

Colombia v Australia - International Friendly | Jordan Bank/GettyImages

Esta será la primera aventura de James Rodríguez en la MLS, una liga que en los últimos años ha sabido atraer a figuras internacionales con perfiles distintos. A diferencia de otros casos, el colombiano llega con la intención de competir, recuperar protagonismo y relanzar su carrera en un escenario menos hostil.

Desde lo deportivo, Minnesota espera que James aporte creatividad, visión de juego y experiencia en partidos cerrados. Su capacidad para manejar los ritmos del encuentro y generar ventajas desde la media cancha es vista como una herramienta clave para aspirar a puestos protagónicos en la conferencia.

Así, James Rodríguez afronta un nuevo reto con la necesidad de reivindicarse tras etapas irregulares. Minnesota United le ofrece estabilidad, protagonismo y un rol central, mientras que la MLS se prepara para recibir a un futbolista que, si logra reencontrarse con su mejor versión, puede marcar una diferencia real.