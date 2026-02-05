Oficial: Jorge Sánchez deja Cruz Azul y se va a Europa

El ciclo de Jorge Sánchez en Cruz Azul ha llegado a su fin. El lateral mexicano cerró su salida del club cementero para volver al futbol europeo, con destino en Grecia, en una operación que ya cuenta con entendimiento económico entre las partes y que responde tanto a un plan deportivo como personal.

De acuerdo con información brindada por Fabrizio Romano, el club griego PAOK alcanzó un acuerdo con el entorno del futbolista y avanzó de manera decisiva en las charlas con Cruz Azul. La operación se cerrará en una cifra que oscila entre tres y tres millones y medio de dólares, montos ya consensuados.

⚪️⚫️🇬🇷 Jorge Sanchez to PAOK, deal sealed. Mexican international RB will sign for Greek club until 2029.



Here with Maria Goncharova, CEO of the club and his agents from Unique Sports Group. pic.twitter.com/KHIDcSo29j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

El acuerdo entre clubes está prácticamente definido y solo restan detalles administrativos para hacerlo oficial. En La Noria asumen que la salida es inminente, entendiendo que el deseo del jugador de volver al viejo continente fue determinante para destrabar una negociación que avanzó con rapidez en los últimos días.

Uno de los puntos clave del movimiento es el sacrificio económico que Sánchez está dispuesto a asumir. El propio entorno del jugador reconoce que aceptó reducir su salario con tal de regresar a Europa, convencido de que competir al máximo nivel internacional es una prioridad absoluta en esta etapa de su carrera.

El calendario también juega a favor de esta decisión. Con la Copa del Mundo a solo seis meses de distancia, Jorge Sánchez entiende que volver al radar europeo puede ser determinante para mantenerse vigente en la selección nacional.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El defensor considera que el ritmo, la exigencia y la exposición mediática del futbol europeo pueden marcar la diferencia en la pelea por un lugar mundialista. En su entorno aseguran que la apuesta no es improvisada, sino parte de una estrategia clara para llegar en mejor forma y contexto competitivo.

Mientras se termina de oficializar su traspaso, Sánchez regresó a la Ciudad de México, a diferencia del resto del plantel celeste que permanece en Canadá para enfrentar a Vancouver. Su ausencia en la concentración es una señal clara de que su etapa en Cruz Azul está llegando a su fin.

Así, Jorge Sánchez cierra un capítulo importante en la Liga MX y abrir uno nuevo en Grecia, con la mira puesta en Europa y en el Mundial. El tiempo dirá si la apuesta rinde frutos, pero el lateral ya tomó una decisión firme sobre su futuro inmediato.