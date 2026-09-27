Oficial: la selección mexicana informó cuáles serán los canales y plataformas donde transmitirán sus partidos

Este sábado arrancó el proceso de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana, logrando un empate 1-1 frente a Colombia. Luis Suárez abrió el camino para los cafetaleros, sin embargo, Gilberto Mora se erigió como héroe al evitar el tropiezo, además de consagrarse como el futbolista más joven en anotar con México gracias a sus 17 años y 347 días.

¡Termina el partido en Baltimore! ⚽



Con golazo de Gilberto Mora, igualamos ante Colombia en el inicio del camino al 2030.



¡Esto apenas empieza y queda mucho por recorrer! 👊@ATTMx pic.twitter.com/6AIavTEuMs — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

La siguiente prueba para El Káiser y compañía será el próximo martes 29 de septiembre contra Perú, la cual cayó por goleada 4-1 ante los Estados Unidos este mismo sábado. Más adelante, el combinado azteca chocará contra Las Barras y Las Estrellas, el sábado 3 de octubre, y finalmente, le hará frente a Chile, el martes 6 de octubre. Todos los juegos se realizarán en suelo norteamericano.



Eso sí, la buena noticia para los aficionados es que los encuentros de la selección mexicana ya no serán transmitidas únicamente por Televisa y TV Azteca, es decir, Canal 5, TUDN y Azteca 7, ya que habrá otras opciones para el ciclo 2026-2030 por si las antes mencionadas no son de su agrado.



A través de un comunicado en sus redes sociales, la selección nacional informó que la afición contará con más opciones para seguir al Tricolor a través de la televisión abierta, televisión de paga, plataformas digitales y hasta radio, gracias a Amazon Prime Video, Claro Sports y W Radio.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/kpyBpDqUnN — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 26, 2026

“En México, los partidos serán transmitidos por Televisa, TV Azteca, Amazon Prime Video, Claro Sports y W Radio, cada uno desde sus respectivas señales y plataformas. En Estados Unidos, Univisión y Fútbol de Primera acercarán la actividad del equipo a la gran comunidad de aficionados de la selección en ese país”, se pudo leer en el aviso.



“En territorio mexicano, Televisa y TV Azteca transmitirán los partidos por televisión abierta para todo el país; Claro Sports lo hará mediante televisión de paga y Claro Sports YouTube Membership; mientras que Amazon Prime Video contará con la transmisión a través de su plataforma OTT. En radio, los juegos podrán seguirse en todo México por W Radio”, continuó.



“Para el territorio de Estados Unidos, en español, Univisión será la cadena encargada de las transmisiones por televisión, mientras que Fútbol de Primera llevará la actividad de la Selección a la audiencia de radio”, finalizó el comunicado.