Oficial: Rayados de Monterrey tiene nuevo centro delantero

Monterrey ha hecho oficial la llegada de Uros Durdevic como su nuevo delantero para el cierre del torneo. El club regiomontano decidió reforzar su ataque con un perfil probado en la Liga MX, apostando por contundencia inmediata y conocimiento del medio.

Durdevic arriba procedente del Atlas tras una negociación que se cerró en una cifra cercana, pero inferior, a los tres millones de euros. La directiva de Rayados consideró que la operación era viable tanto en lo deportivo como en lo financiero, priorizando impacto inmediato sobre apuestas a largo plazo.

🚨Djuka es nuevo refuerzo de Rayados: el club cerró su fichaje con Atlas y en los próximos días ya reportará.

*️⃣Monterrey hizo varias ofertas por Rafael Santos Borré, pero no logró destrabar su salida y acordó con el serbio, goleador del último torneo. #TratoHecho pic.twitter.com/D292ya3jMg — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 2, 2026

Uno de los puntos que más ruido generó fue el tema salarial. En Monterrey se comenta que el serbio-montenegrino habría recibido una mejora de sueldo de entre tres y cuatro veces respecto a lo que percibía en Atlas. Un movimiento que confirma la urgencia del club por resolver su falta de gol.

La llegada de Durdevic no es casual ni decorativa. El delantero será el reemplazo directo de Germán Berterame, quien dejó un hueco importante en el frente ofensivo. Rayados buscó un atacante con presencia física, olfato goleador y capacidad para cargar con responsabilidad inmediata.

La decisión técnica tuvo un nombre propio. Domenec Torrent fue clave en la elección del refuerzo, inclinándose por Durdevic por encima de otras opciones de mercado. En particular, Monterrey realizó múltiples intentos por Rafael Santos Borré, sin lograr destrabar su salida.

El cuerpo técnico valoró en Uros su adaptación previa al futbol mexicano, su regularidad reciente y su capacidad para definir en el área. Torrent buscaba un delantero que no requiriera un largo periodo de adaptación, considerando la exigencia inmediata del calendario y la presión por resultados.

En Rayados confían en que el nuevo atacante pueda integrarse de forma casi automática al once titular. De hecho, se espera que Uros Durdevic haga su debut oficial el próximo fin de semana, nada menos que ante el América, en un escenario de máxima exigencia.

El fichaje deja un mensaje claro: Monterrey no quiere transiciones largas ni procesos a medias. La directiva apuesta por soluciones directas y probadas, y pone en manos de Durdevic la responsabilidad de responder con goles. El reto es inmediato, la vitrina es grande y el margen de error, mínimo.