Oficial: Santi Giménez refuerza al Porto FC

Después de diversos rumores que lo colocaban fuera del AC Milán de Italia, Santiago Giménez finalmente deja al equipo para probar nuevos horizontes. El Porto de Portugal le acaba de abrir las puertas al delantero mexicano, luego de conseguirlo en una operación de préstamo por un año hasta el final de la temporada.

🇲🇽 No México batem muitos corações azuis e brancos 💙



Agora é a tua vez, Santi 🙌#BemVindoGimenez pic.twitter.com/A8YMoiPcVl — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

Este domingo, el Bebote se despidió de los rossoneri para emprender el viaje a territorio lusitano, dando sus primeras palabras, esperando aprovechar esta nueva oportunidad que se le ha brindado.



“Saludos a todos. Sí, estoy listo, es emocionante y estoy feliz porque es una nueva oportunidad”, fueron las palabras del mundialista mexicano, cuya carta seguirá perteneciendo a Il Diavolo, aunque el conjunto portugués contará con una opción de compra de 18 millones de euros, más dos millones en variables. De hecho, la cláusula podría volverse obligatoria si cumple ciertos objetivos, entre ellos, una cifra de minutos disputados.



Con los Dragones, El Chaquito podrá disputar la UEFA Champions League, teniendo la honra de enfrentar a clubes de renombre como el Manchester City y el Liverpool de Inglaterra, además del Real Betis de España y el Napoli de Italia. Sus otros contrincantes serán el PSV Eindhoven y el Feyenoord de los Países Bajos, el Slavia Praga de República Checa y el LASK Linz de Austria.

El Oporto ha tenido plena confianza en el talento azteca, ya que por sus filas han pasado jugadores como Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez, aparte en sus categorías inferiores estuvieron Raúl Gudiño, Omar Govea y Joao Maleck.