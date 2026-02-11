Oficial: Thiago Espinosa se puso el jersey del América

Las Águilas del América compitieron contra el reloj para poder cerrar sus últimos fichajes del Clausura 2026, de la Liga MX, una alegría para los aficionados que solamente veían como se anunciaban bajas, encabezadas por el español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin.

¡Bienvenido al Club América, Vinícius! 🦅

Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores.#LimaEsÁguila pic.twitter.com/B0uJl8dwBl — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

La semana pasada, los de Coapa anunciaron la contratación del brasileño Raphael Veiga, procedente del Palmeiras de su país, y este mismo martes informaron sobre el arribo del centrocampista brasileño Vinicius Lima del Fluminense de su país, pero no sería el único.



Otro de los nuevos rostros en el Nido es el lateral izquierdo Thiago Espinosa, por quien metieron pie al acelerador para poder cerrarlo antes del cierre de registros. Se trata de un uruguayo de 21 años, que viene del Racing Club Montevideo de su país, a quien adquirieron en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

¡Bienvenido al Club América, Thiago! 🦅

Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo.#ThiagoEsÁguila pic.twitter.com/XucEqRyHmF — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

Si bien el colombiano Cristian Borja es inamovible en la lateral izquierda, la buena noticia para el técnico brasileño André Jardine es que el charrúa no solamente juega en dicha posición sino que también puede fungir como interior y extremo por esa misma banda, sumándose a las opciones al ataque del plantel azulcrema.



Con respecto a sus inicios, el defensor arrancó su carrera con el Peñarol, uno de los clubes más grandes del continente americano, aparte sumó minutos en la Copa Libertadores sub-20. Entre sus cualidades destacan sus centros al área y su manera de finalizar remates desde fuera del área.

🔄 Thiago Espinosa partirá rumbo a México a préstamo con opción a compra por un año.



🥺 Cuídenlo mucho mucho, @ClubAmerica



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/1RSwafsTG4 — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) February 10, 2026

Antes de venir a México, la joya charrúa lanzó unas palabras al Racing: “Agradecerle siempre a todas las personas que me acompañaron en este camino, a mi familia, amigos y novia que siempre han estado en las buenas y en las no tanto, a los que ya no están que también fueron parte, compañeros de fierro que siempre estuvieron en todo momento, un grupo hermoso que acompaña siempre no importa la situación, simplemente GRACIAS”.