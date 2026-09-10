Oficial: Tigres cierra el fichaje de Guillermo Martínez sobre la hora y suma nuevo delantero para el Apertura 2026

La noche del miércoles 9 de septiembre del 2026, los Tigres de la UANL concretaron el fichaje del ex delantero de los Pumas UNAM, Guillermo Martínez, quien fuera seleccionado nacional en la pasada copa del mundo. El acuerdo se dio horas antes de que cerraran los registros para futbolistas provenientes de la propia Liga MX.

👤🇲🇽⚽ Mundialista, goleador y experiencia en Liga Mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, '𝑴𝒆𝒎𝒐𝒕𝒆'! 🐯 pic.twitter.com/fMYfKLcsUD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

Con esta incorporación, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich dan por culminado su mercado de transferencias, en un periodo distinto a lo acostumbrado por sus hinchas en las últimas temporadas, cuando se destacaban por contratar elementos de alto costo y jerarquía.

Ahora, la política de fichajes en Tigres parece estar sujeta a un presupuesto más limitado, lo cual no necesariamente quiere decir que van a contrar a jugadores de baja calidad. De hecho, a la incorporación de Guillermo Martínez se le suma la contratación de la estrella uruguaya del Puebla, Emiliano Gómez, quien había llamado la atención del fútbol brasileño, pero se decantó por la 'U' de Nuevo León.

Emiliano Gómez: la apuesta fuerte de Tigres para el Apertura 2026

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Hablar de Emiliano Gómez, es citar a un futbolista con gran dinamismo de mediocampo hacia adelante. Normalmente juega por la banda de la izquierda, pero tiende a centrarse para definir a perfil cambiado, con su pierna derecha.

No le es indiferente la posición de centro delantero. Algo que le conviene mucho a Tigres, puesto que justo acaban de desprenderse de Ángel Correa, quien solía ocupar ambas posiciones dentro del terreno de juego.

Con Emiliano Gómez por una banda y Diego Lainez por la otra, sumando a Monreal y al 'Chicha' Sánchez como una especie de carrileros, el delantero Guillermo Martínez tendrá opciones de sobra para apaciguar con goles las infinitas dudas que atormentan a los hinchas de uno de los equipos más ganadores del siglo XXI en la Liga MX, pero que hoy no atraviesan por su mejor momento.

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