''Ojalá sea un punto de inflexión'', declara Arbeloa tras el agónico triunfo del Real Madrid sobre el Celta de Vigo

El Real Madrid se llevó un triunfo agónico por 1-2 en su visita al Celta de Vigo, en un partido que se resolvió en los últimos instantes y que mantuvo la tensión hasta el silbatazo final. El estratega español, Álvaro Arbeloa, sabía que su equipo no podía perder el día de hoy. Por eso destacó la personalidad mostrada por sus jugadores y expresó su deseo de que esto represente un punto de inflexión para ellos.

“La personalidad que hemos demostrado hoy ojalá sea un punto de inflexión”.



Cronología de una victoria que parecía perdida

El encuentro comenzó con un golpe temprano del Real Madrid. Al minuto 11, Aurelien Tchouameni abrió el marcador tras aprovechar una asistencia de Arda Güler, adelantando al conjunto visitante y marcando el ritmo de los primeros minutos. El gol obligó al Celta de Vigo a reaccionar y poco a poco el equipo local fue equilibrando el trámite.

La respuesta llegó al minuto 25. Borja Iglesias apareció dentro del área para firmar el empate después de recibir un pase de Williot Swedberg. El delantero definió con precisión y devolvió la igualdad al marcador, lo que terminó reflejando lo que ocurría en el campo: un partido disputado y con alternancia en la posesión.

Antes del descanso todavía hubo fricción. Borja Iglesias fue amonestado al minuto 31, en un primer tiempo que terminó con el 1-1 y con ambos equipos mostrando intención ofensiva.

En la segunda mitad, los entrenadores movieron sus piezas. El Celta de Vigo realizó varios cambios buscando profundidad en ataque, mientras el Real Madrid también refrescó el mediocampo y la delantera. El partido se volvió más cerrado con el paso de los minutos. Aurelien Tchouameni fue amonestado al 86 y Raúl Asencio vio la tarjeta amarilla al 90, reflejo de la intensidad del cierre.

Cuando todo parecía encaminarse al empate, llegó el momento decisivo. En el minuto 90+5, Federico Valverde apareció para marcar el 1-2 que terminó siendo definitivo. El mediocampista aprovechó la última oportunidad clara del partido y silenció el estadio.

El Celta de Vigo todavía intentó reaccionar en los instantes finales, incluso realizando un cambio en el tiempo añadido, pero ya no hubo margen. Con ese gol en la recta final, el Real Madrid aseguró una victoria trabajada y dramática.

