Oliver Torres rompe el silencio ante la posible salida de Germán Berterame

La posible salida de Germán Berterame de Monterrey rumbo al Inter Miami ha comenzado a sacudir el entorno del club, y una de las voces que ya se pronunció fue la de Oliver Torres. El mediocampista español habló con franqueza sobre el momento del equipo, el valor de su compañero y la necesidad de pensar en el funcionamiento colectivo.

Torres no dudó en reconocer la relevancia de Berterame dentro del plantel, más allá de las cifras. “Claro que es un jugador muy importante, muy bueno y no sólo por los números, creo que lo que Germán aporta va más allá de eso, es el primero en presionar y en apoyar a sus compañeros, pero ahora sigue siendo nuestro”, expresó el español.

El mediocampista fue claro al señalar que, en caso de concretarse la salida del delantero, el deseo personal es que le vaya bien en u próximo desafío. “Si se va, que le vaya genial”, añadió Torres, dejando en claro que el vínculo humano dentro del vestidor permanece intacto, incluso cuando el mercado comienza a marcar posibles despedidas.

En su análisis, Oliver también subrayó que el fútbol no puede depender de un solo nombre, por más determinante que sea. “El fútbol no es individual, es colectivo, y tenemos material suficiente. A día de hoy, Germán sigue siendo nuestro compañero y le deseo lo mejor, sea aquí o en otro sitio”, afirmó con convicción.

Torres destacó que el plantel cuenta con alternativas para cubrir una eventual baja de Berterame, mencionando tanto a futbolistas consolidados como a jóvenes formados en casa. “El equipo que hay aquí, los jugadores que hay aquí, Anthony (Martial), (Joaquín) Moxica y Roberto (De la Rosa), también hay que apostar por la gente de casa”, señaló.

El español insistió en que la fortaleza del grupo radica en la profundidad del plantel y en la competencia interna. “El plantel es increíble, pero Berterame no se ha ido, sigue con nosotros y es un compañero más”, recalcó, evitando alimentar especulaciones y poniendo el foco en el presente inmediato del equipo.

Finalmente, Oliver Torres se refirió al crecimiento de Anthony Martial, uno de los nombres llamados a asumir mayor protagonismo. “Siempre dije que había que darle tiempo, y se lo seguimos dando. Un gol y dos asistencias no cambian lo buen jugador que es”, explicó el mediocampista.

Torres cerró destacando el proceso de adaptación del francés y la idea colectiva del club. “Trabaja todos los días, está más integrado y el estilo del equipo potencia sus cualidades, no solo con él, sino con todos, debemos buscar la mejor forma para rendir y mejorar el espectáculo de la Liga”, concluyó. Mientras tanto, se espera que Berterame defina su futuro este mismo fin de semana.