Osasuna vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Osasuna y Barcelona se miden este sábado 2 de mayo por el encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga. El conjunto culé irá en busca de tres puntos que podrían sentenciar el título, si es que el Real Madrid no vence al Espanyol el día domingo.

Los dirigidos por Hans Flick son líderes del torneo con 85 puntos, once más que su escolta con el que se medirá el próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou. De lograr estirar la diferencia más allá de los 12 puntos finalizada la fecha, el Barça se proclamará campeón incluso antes de disputar el Clásico.

Osasuna, por su parte, se encuentra en el 9° lugar. Acumula 42 puntos que aún le permiten pelear por el ingreso a la Conference League, plaza que hoy está ganando el Getafe con 44 puntos y por la que también luchan, entre otros, Celta (44), Real Sociedad (43) y Athletic (41).

A continuación, toda la información para disfrutar de este apasionante encuentro de la Liga de España.

Pronóstico SI Fútbol

El desarrollo del partido puede estar bastante condicionado por el momento que atraviesa el Barcelona. Llega con una racha muy positiva en liga, pero también con bajas importantes en su once. Es probable que logre llevar el control del juego durante largos tramos, aunque no necesariamente con la misma frescura que en semanas anteriores, ya que enfrente estará un Osasuna combativo, que ha hecho de la localía una fortaleza (solo dos derrota en 16 partidos)

El dueño de casa suele encontrar sus mejores escenarios cuando el partido se parte. Si logra aprovechar esos pasajes en los que Barcelona pierde precisión o queda algo desordenado, puede generar situaciones claras sin necesidad de tener un dominio sostenido.

Pronóstico: Osasuna 1 - 1 Barcelona

¿A qué hora se juega el Osasuna vs Barcelona?

Ciudad : Pamplona, España

: Pamplona, España Estadio : El Sadar

: El Sadar Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Historial de enfrentamientos directos entre el Osasuna y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Osasuna : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 13/12/2025 - Barcelona 2-0 Osasuna - Fecha 16, LaLiga

Fc Barcelona V Ca Osasuna - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimos 5 partidos

Osasuna Barcelona Osasuna 2-1 Sevilla 26/04/26 Getafe 0-2 Barcelona 25/04/26 Athletic 1-0 Osasuna 21/04/26 Barcelona 1-0 Celta de Vigo 22/4/26 Osasuna 1-1 Betis 12/04/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 14/4/26 Alavés 2-2 Osasuna 05/04/26 Barcelona 4-1 Espanyol 11/4/26 Osasuna 1-0 Girona 21/03/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 8/4/26

¿Cómo ver el Osasuna vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Osasuna

Víctor Muñoz está prácticamente descartado por un problema muscular que le impidió entrenarse con normalidad durante la semana, mientras que Aimar Oroz también arrastra molestias del último partido y será evaluado hasta último momento. Su posible ausencia obligaría a modificar el rol del mediapunta, una pieza importante en la conexión con el ataque.

Ante Budimir, de gran temporada, será la referencia de ataque. Si Oroz logra recuperarse, la idea es que actúe por detrás del delantero, con Rubén García partiendo desde la izquierda. En la parte defensiva, Iker Benito continúa avanzando en su recuperación, aunque todavía no estará disponible para este encuentro.

CA Osasuna v Sevilla - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; I Munoz, Moncayola; Moro, Oroz, Ruben Garcia; Budimir

Últimas noticias del Barcelona

La principal baja en el equipo blaugrana será la de Jules Koundé, suspendido tras acumulación de amarillas, mientras que Lamine Yamal ya no volverá a jugar en lo que queda de temporada por una lesión muscular. Dos ausencias sensibles que obligan a ajustar el once, especialmente en la banda derecha.

Raphinha y Marc Bernal ya están de vuelta en los entrenamientos y podrían reaparecer en la convocatoria ante el Real Madrid para el Clásico en el Camp Nou del domingo 10. Además, Eric García vuelve tras sanción y aparece como alternativa para reforzar la defensa, incluso como lateral.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Lewandowski.