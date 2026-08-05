Óscar Pareja podría ser el nuevo entrenador de Tigres: el DT colombiano que apunta a la Liga MX

Con información exclusiva de Willie González, reconocido periodista deportivo que radica en Monterrey, Nuevo León y que tiene más de 20 años cubriendo a los equipos de la sultana del norte, Óscar Pareja podría convertirse en el nuevo director técnico de Tigres UANL.

#FutbolAlDía | ÓSCAR PAREJA ES CANDIDATO PARA DIRIGIR A TIGRES



🗣️"Óscar Pareja es uno de los candidatos para dirigir a Tigres".



🎙️: Willie González pic.twitter.com/CmHoonDQoY — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 5, 2026

¿Cómo juegan los equipos de Óscar Pareja?

El estratega colombiano llegó al Orlando City en 2019, hizo del club un protagonista en la Conferencia Este y alcanzó su punto máximo en 2022, tras conquistar la U.S. Open Cup, siendo este el primer título en la historia de la franquicia.

Sacramento Republic FC v Orlando City SC - 2022 U.S. Open Cup Final | Julio Aguilar/GettyImages

Sin embargo, lo que lo ha puesto en el radar como posible director técnico de los Tigres, más allá del citado campeonato, es la solidez en su estilo de juego, el compromiso con proyectos a largo plazo y su buen trabajo con futbolistas jóvenes, algo que la nueva dirigencia de la escuadra regiomontana intenta fortalecer.

El esquema táctico que más utiliza Óscar Pareja es un 4-3-3 defensivo. Entiende que los grandes equipos se trabajan de atrás para adelante, un principio que el propio Tigres UANL puso en práctica durante más de 10 años, en su famosa época dorada, bajo la dirección técnica de Ricardo: el 'Tuca' Ferretti.

Tomando en consideración el plantel con el cual cuenta actualmente Tigres UANL, y asumiendo que llegará, al menos, un centro delantero antes de que cierre el mercado de fichajes, este sería el once que podría utilizar Óscar Pareja si las cosas se dan y se convierte en el nuevo director técnico de los Tigres.

LA Galaxy v Orlando City - Leagues Cup Third Place Match | Ronald Martinez/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Marco Farfán

Mediocampistas de contención: Fernando Gorriarán y César Araújo/Rómulo Zwarg

Volantes ofensivos: Diego Lainez y 'Chicha' Sánchez/Ozziel Herrera

Enganche: Juan Brunetta

Delantero: refuerzo/Rodrigo Aguirre

Al mediocampista uruguayo, César Araújo, Óscar Pareja lo dirigió en el Orlando City, equipo con el cual estuvo vinculado desde el 2019 hasta el 2026. Por lo tanto, si el colombiano es el elegido para dirigir al conjunto felino, seguro el 'Cachete' Araújo será uno de sus hombres de confianza en el medio campo.

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