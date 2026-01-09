Otra posible baja para el Real Madrid: Rodrygo es duda para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa de España este domingo y ante este partido de suma importancia, una de sus piezas claves de los últimos partidos estaría en duda.

Rodrygo Goes, quien ha tomado un nivel de juego bueno tras las críticas y posible salida del club, parece estar lesionado muscularmente, específicamente en el tendón de la corva. Esta molestia puede ser desde un simple tirón, hasta un desgarre, todo dependerá de los estudios que según reporta Miguel Ángel Díaz, se realizarán un día antes del partido.

El atacante brasileño anotó en la semifinal ante el Atlético de Madrid. Así, suma tres partidos consecutivos anotando o dando asistencia de gol. Por lo tanto, sería una baja sensible para el once titular de Xabi Alonso.

La enfermería del Real Madrid

Aunque Kylian Mbappé está listo para reincorporarse al equipo en Arabia Saudita y todo apunta a que podrá estar disponible para la final, hay varios futbolistas que podrían perderse El Clásico frente al Barcelona.

Uno de los casos es el del defensor Antonio Rüdiger, quien llegó con dudas físicas al Derbi pero finalmente fue titular. Sin embargo, en este momento el central alemán aparece como seria duda para El Clásico, lo que obligaría a Xabi a considerar alternativas en la zaga defensiva.

Por otro lado, Rodrygo Goes y Raúl Asencio también terminaron el partido con molestias físicas y tuvieron que abandonar el terreno de juego. Ambos recibirán tratamiento médico entre viernes y sábado, aunque su presencia ante el club culé aún no está garantizada.

Con este panorama, todo indica que Xabi Alonso tendrá que tomar decisiones complicadas a la hora de definir su once inicial para el duelo ante el conjunto blaugrana.