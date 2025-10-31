Otro argentino suena para reforzar el ataque del Barcelona

La salida de Robert Lewandowski es prácticamente un hecho en el FC Barcelona. El club culé busca reemplazante y más allá del sueño de Julián Álvarez, analiza otras alternativas, más baratas que lo que puede pedir el club Colchonero por el campeón en Qatar 2022.

Ocho goles en nueve partidos con la camiseta de Racing de Estrasburgo, en la elite francesa de la Ligue 1. La hoja de servicios del delantero argentino Joaquín Panichelli (23 años, formado en River) muestra un inmejorable comienzo de temporada. Tanto, que su nombre -desconocido hasta hace un par de meses- comienza a aparecer en las agendas de losgrandes clubes europeos.

El nuevo objetivo argentino

RC Strasbourg Alsace v AJ Auxerre - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ante la falta de recursos para afrontar una contratación de gran nivel, el Barcelona analiza alternativas más accesibles. Según Mundo Deportivo, una de las opciones que crece en el radar culé es la del argentino Joaquín Panichelli, actual delantero del Estrasburgo.

El atacante cordobés, de 23 años, viene siendo una de las revelaciones de la Ligue 1, con ocho goles en nueve partidos y un nivel que ya despertó interés en varios clubes europeos. Su gol de chilena en una competencia continental se viralizó en redes sociales, pero lo que realmente llama la atención son sus estadísticas y su capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego.

Formado también en las divisiones juveniles de River Plate, Panichelli pasó por el Deportivo Alavés antes de encontrar su lugar en Francia. La temporada pasada había tenido buenos números en el Mirandés, de la segunda división española, pero ahora atraviesa su momento más destacado.

Desde España lo describen como un delantero potente, de 1,87 metros, con buen juego aéreo y capacidad para moverse de espaldas al arco. En un contexto en el que Lewandowski está cada vez más cerca del final de su ciclo y figuras como Erling Haaland resultan inalcanzables, el Barcelona busca una “ganga” que pueda rendir al más alto nivel.