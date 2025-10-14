Las opciones que maneja el FC Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski en las próximas semanas

El FC Barcelona enfrenta un nuevo contratiempo en su ya complicado panorama de lesiones. En efecto, ahora llegó el turno de Robert Lewandowski, máximo referente ofensivo del equipo culé en los últimos años y quien sufrió una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el partido de Eliminatorias Mundialistas del pasado domingo con la selección de Polonia.

El killer de 37 años, dueño de cuatro goles en nueve encuentros oficiales con los blaugranas en el ejercicio actual, estará fuera del césped varias semanas. Incluso, el diario AS especificó que el entrenador Hansi Flick perderá a Tito al menos por un mes, así que no actuaría en los siguientes seis desafíos, destacando el Clásico versus el Real Madrid del 26 de octubre.

De ese modo, Flick y su staff técnico necesitan encontrar alternativas ante semejante baja en ataque, en especial debido a que son varios los jugadores de corte ofensivo que a día de hoy dicen presente en la enfermaría azulgrana.

3. Dani Olmo

Dani Olmo no está entregando su mejor versión al FC Barcelona en este inicio de curso | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque se encuentra lesionado tras abandonar la concentración de España la semana pasada por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, el mediapunta de 27 años probablemente vuelva a accionar con los blaugranas el 26 de octubre en el mencionado Clásico frente al Madrid.



De hecho y pese a que no sería una de las primeras opciones, el ex del Leipzig podría ser utilizado de "falso 9" con Flick, una posición que ha jugado varias veces con la selección española, tanto en la era Luis Enrique, como recientemente con Luis de la Fuente. Asimismo, el fino futbolista catalán llegó a actuar como referencia en ataque durante algunos choques de la campaña pasada, al margen de que siempre que lo hizo fue en los segundos tiempos.



Más allá de la visión y capacidad para filtrar pases que posee Olmo, su técnica, movilidad entre líneas y pegada le convierten en un recurso interesante para un Barcelona que quizás apueste por un ataque de mayor sociedad y fluidez, en lugar de depender de un delantero tradicional.

2. Ferran Torres

El Tiburón se perfila como el reemplazo natural de Lewandowski, pues con cinco dianas en diez cotejos oficiales es el máximo artillero de los campeones reinantes de LaLiga en la 2025/2026 (cinco goles), al tiempo de haber demostrado en múltiples oportunidades que rinde con solvencia de “9” a la antigua.



A sus 25 años, Ferran atraviesa un momento de madurez futbolística el cual le permite aportar características que Flick valora especialmente: presión alta, intensidad y movilidad constante.

Hay que recordar que firmó 19 anotaciones entre todas las competiciones en el pasado ejercicio, consolidándose de alternativa real en punta.



Eso sí, el canterano del Valencia tiene un problema ahora mismo: su estado físico, ya que arrastra una sobrecarga muscular que podría mantenerlo en el dique seco durante algunos días, motivado a que el club catalán no quiere correr riesgos con una pieza considerada de mucha valía.

1. Marcus Rashford

Marcus Rashford se está adaptando muy bien al FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

La baja de Lewandowski, los problemas físicos de Ferran y los hipotéticos regresos de Lamine Yamal y Raphinha traen consigo que el todavía ficha del Manchester United sea el principal candidato a ocupar el papel de centro-delantero titular del FC Barcelona en los venideros compromisos.



Rashford atraviesa su mejor momento del último año, producto de tres goles y cinco asistencias en diez partidos con la oncena culé, y aunque su posición natural es la de extremo izquierdo, posee las condiciones idóneas en vías de fungir de ariete: velocidad y zancada, potencia, capacidad para desmarcarse y tamaño (1.85 de atura); esto último le ayuda a imponerse en el juego aéreo, tal y de la manera que ocurrió en la primera de sus dos anotaciones en la jornada 1 de la Champions League contra el Newcastle.



Con el internacional de los Three Lions en el frente de ataque, Flick podría disfrutar de distintas formas de hacer daño a la retaguardia contraria.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp