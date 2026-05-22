Otro jugador del Real Madrid anuncia que se irá del club al finalizar la temporada

Salvo una sorpresa mayor, todo indica que este verano dentro de las filas del Real Madrid llegará una limpia de plantel radical. Más allá de quién se convierta en el siguiente técnico del equipo, la gerencia tiene bien en claro que hay más de un nombre en la plantilla cuya continuidad en la misma no tiene sustento deportivo.

En la gran mayoría de los casos, los jugadores darán un paso al costado por la vía de ventas muy a la baja o incluso, como agentes libres. Uno de estos últimos casos, es el de David Alaba. Ahora mismo ya es un hecho que el zaguero central ganador de todo en la entidad blanca vive sus últimas horas con el equipo.

🚨👋🏾 OFFICIAL: David Alaba leaves Real Madrid and will be available as free agent, club confirms.



David Alaba and Real Madrid part ways as the Austrian centre back is available as free agent with many clubs already keen. pic.twitter.com/LdYsMx4eNv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Ya es oficial la salida del defensor a final de ciclo en calidad de agente libre. Luego de cinco años dentro de la casa blanca, David no tiene más futuro en el club merengue. Alaba llegó en el verano de 2021procedente del Bayern Múnich llegando en ese momento en la plenitud de su carrera.

Sus inicios con el equipo estuvieron a la par de lo que el jugador era en ese entonces. Lo ganó todo dentro y fuera de España, siendo además un titular fijo, ya fuera como central de forma primaria, o de lateral izquierdo en escenarios de emergencia.

Real Madrid Unveil New Signing David Alaba | Pedro Castillo/GettyImages

Sin embargo, en los últimos dos años y medio, cortesía de múltiples y muy graves lesiones, el rendimiento del ya veterano de casi 34 años decayó de forma radical. En este punto, se ha convertido en poco más que un suplente, por lo cual, no había sentido en ofrecerle una extensión de contrato.

Por su exitosa carrera y su prestigio, Alaba tiene mercado de sobra. Las millonarias vías de la MLS y Arabia Saudí abren la puerta a su fichaje. Sin embargo, también hay varios equipos en Europa que le ven como un refuerzo de jerarquía para el verano.