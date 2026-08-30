Otro mexicano a Europa: Patricio Salas llega al Famalicão de Portugal

Un mexicano más disputará la temporada 2026/2027 en el futbol europeo. Se trata de Patricio Salas, joven delantero del Club América, quien probará suerte en el Famalicão de la primera división portuguesa.

De acuerdo con un reporte del periodista César Luis Merlo, las Águilas tomaron la decisión de ceder al prometedor atacante de 22 años al club luso por un período de un año. El comunicador argentino indicó que ambos equipos acordaron una opción de compra una vez que la cesión llegue a su fin.

Patricio Salas prácticamente no contó para Guillermo Almada en el arranque del Apertura 2026 de la Liga MX. El nueve mexicano apenas disputó 32 minutos en dos partidos del certamen.

El prometedor delantero buscará encontrar su sitio en el Famalicão, equipo que terminó en el quinto lugar de la Primeira Liga en la temporada 2025/2026, solamente por detrás del Porto, Sporting de Lisboa, Benfica y Braga.

🚨[EXCLUSIVO] América cede a Patricio Salas al Famalicao de Portugal.

*️⃣La Águilas lo ceden a préstamo por un año y con opción de compra para que pueda sumar minutos y experiencia en Europa. ⬇️https://t.co/0dUThShjcA pic.twitter.com/3YPLXVBsLG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2026

Patricio Salas, sin lugar en el América

La decisión de las Águilas de desprenderse de Patricio Salas en este momento tendría el objetivo de que el jugador tenga minutos y no corte su progreso. En este momento, el equipo azulcrema cuenta con Henry Martín y Raúl 'Pantera' Zúñiga, además de la reciente contratación del colombiano Miguel Borja.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El Famalicão es un equipo que en los últimos años se ha distinguido por captar talentos jóvenes, desarrollarlos y después venderlos a equipos más poderosos en el futbol europeo.

Por las filas de este conjunto han pasado futbolistas como el argentino Nehuén Pérez, actualmente en FC Porto; el uruguayo Manuel Ugarte, actualmente en el Manchester United; el brasileño Otávio, actualmente en el París FC; el portugués Gustavo Sá, cuya carta pertenece al Nottingham Forest y está cedido en el Olympiacos; Pedro Goncalves, actualmente en el Sporting de Lisboa, entre otros.

¿El 'Pato' Salas podrá demostrar su capacidad en el futbol portugués? Parece que llega al destino correcto para terminar por consolidarse como jugador de primera división.