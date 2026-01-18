Pachuca vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Pachuca recibirá al Club América en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde la 'Bella Airosa'.
Los Tuzos viene de vencer en casa 2-1 a Club León en la fecha doble y el conjunto azulcrema hizo lo propio al recibir al Atlético de San Luis en la Jornada 3 desde el Ciudad de los Deportes.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para el equipo más laureado del fútbol mexicano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs América?
- Ciudad: Pachuca
- Estadio: Hidalgo
- Fecha: domingo 18 de enero
- Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs América en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
TUDN App
México
Sin transmisión
FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos
Pachuca
América
Pachuca 2-1 León (13/01/26)
América 0-2 Atlético de San Luis (14/01/26)
Chivas 2-0 Pachuca (10/01/26)
Tijuana 0-0 América (09/01/26)
Juárez 2-1 Pachuca (23/11/25)
América 2-1 Monterrey (29/11/25)
Pachuca 3-1 Pumas (20/11/25)
Monterrey 2-0 América (26/11/26)
Santos 1-0 Pachuca (09/11/25)
Toluca 2-0 América (08/11/26)
Últimas noticias de Pachuca
Los Tuzos hicieron valer su casa y su contundencia para imponerse 2-1 a los Panzas Verdes en un duelo lleno de tensión y dramatismo. Con goles de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, los hidalguenses sumaron sus primeros tres puntos del torneo en la Fecha 2 que fue doble.
Últimas noticias de América
El Club América anunció oficialmente la baja del extremo neerlandés Javairo Dilrosun que no continuará en Coapa tras una etapa marcada por la irregularidad, la falta de continuidad y un cierre que, desde hace meses, ya parecía inevitable dentro del proyecto deportivo azulcrema.
Posibles alineaciones
Pachuca
Portero: Carlos Moreno.
Defensas: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García.
Centrocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel.
Delanteros: Robert Kennedy, Jhonder Cádiz, Oussama Idrissi.
América
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja.
Medios: Alexis Gutiérrez, Rodrigo Dourado, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin.
Delanteros: Rodrigo Aguirre y Patricio Salas.
Pronóstico SI
El conjunto hidalguense suele jugarle con todo al cuadro azulcrema y en este arranque de torneo es muy probable que el resultado sea muy cerrado y no dudaría en que terminara en una igualdad dado que ambos clubes tienen un nivel de juego muy similar.
Pachuca 1-1 América
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.