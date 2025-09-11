Pachuca vs Cruz Azul: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Jornada 8 del Apertura 2025

Dos semanas después, la Liga MX está de regreso. El Estadio Hidalgo será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Apertura 2025, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a la Máquina de Cruz Azul. Ambos equipos buscarán retomar el ritmo de la competencia tras la pausa por la Fecha FIFA de septiembre, aunque llegan con presentes muy distintos.

El conjunto hidalguense llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse. Antes del receso, los Tuzos sufrieron una dolorosa derrota en casa por 0-2 frente al Club América, un resultado que dejó dudas en el entorno del equipo.

Por su parte, Cruz Azul vive un momento mucho más alentador. La Máquina cerró la última jornada con una victoria de carácter por 1-2 en su visita a las Chivas, un resultado que reforzó la confianza del plantel; sin embargo, el "virus FIFA" podría ser un factor en contra, ya que algunos de sus jugadores sudamericanos tuvieron un largo viaje de regreso tras participar en las eliminatorias de Conmebol.

A continuación, te dejamos todos los detalles del partido entre Pachuca y Cruz Azul para que no te pierdas ningún detalle del regreso de la Liga MX.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pachuca vs Cruz Azul?

El "Huracán" se prepara para recibir a la Máquina en un duelo que promete intensidad y buen futbol. Aquí están todos los detalles confirmados:

Ciudad : Pachuca, Hidalgo

: Pachuca, Hidalgo Estadio : Hidalgo

: Hidalgo Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Horario: 19:00 horas (Este de Estados Unidos), 17:00 horas (Centro de México), 02:00 horas del domingo (España).

¿Cómo se podrá ver el Pachuca vs Cruz Azul en TV y streaming online?

La transmisión en México para los partidos de Pachuca como local es a través de FOX a través de TUBI en México. Para el streaming de paga, la única opción es TUBI.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver en vivo por TUDN y Univision, así como en sus respectivas plataformas de streaming.

Leon v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Posibles alineaciones de Pachuca y Cruz Azul

Ambas alineaciones podrían tener ajustes debido al estado físico de los jugadores que reportaron con sus selecciones.

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Valentín Rodríguez; Elías Montiel, Pedro Pedraza, Nelson Deossa, Bryan González; Oussama Idrissi, Owen González y Salomón Rondón.

Cruz Azul: Kevin Mier; Rodrigo Huescas, Carlos Salcedo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez; Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi y Giorgos Giakoumakis.

Pronóstico SI

Este partido se define por cómo afectó la fecha FIFA a cada plantel. Cruz Azul llega con mejor ritmo y más confianza, pero el cansancio de sus seleccionados sudamericanos, sumado a la baja de Sepúlveda, podría pesarle. Pachuca, por otro lado, está presionado y necesita ganar en casa, pero tuvo más tiempo para preparar el partido con su cuadro casi completo. Si los Tuzos logran imponer su dinámica y aprovechar la altura, podrían llevarse un partido que se anticipa muy cerrado.

Pachuca 1-1 Cruz Azul

Más noticias sobre la Liga MX