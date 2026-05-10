Pachuca vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

Pachuca y Toluca se verán las caras en uno de los duelos más parejos de los cuartos de final. En la ida, los Tuzos se impusieron por la mínima diferencia ante los Diablos Rojos. Este fin de semana, en el Estadio Hidalgo, se definirá cuál de los dos clubes avanzará a la siguiente ronda. El equipo de Antonio 'El Turco' Mohamed buscará sobreponerse a sus bajas para vencer a los de la Bella Airosa y seguir soñando con el tricampeonato de la Liga MX.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el partido entre Pachuca y Toluca: dónde y cómo ver, horarios, fecha, probable alineación, noticias, pronóstico y más.

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Toluca?

Ciudad : Pachuca, Hidalgo

: Pachuca, Hidalgo Estadio : Hidalgo

: Hidalgo Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora: 19:00 horas (ET), 17:00 horas (México)

Historial de los 10 enfrentamientos más recientes entre el Pachuca y el Toluca

Pachuca: 3

Empate: 3

Toluca: 4

Últimos 5 partidos

Pachuca Toluca Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26 Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26 LAFC 2-1 Toluca 29/04/26 Tijuana 3-1 Pachuca 23/04/26 Toluca 4-1 León 25/04/26 Monterrey 1-3 Pachuca 19/04/26 Mazatlán 4-3 Toluca 22/04/26 Pachuca 4-2 Santos 12/04/26 América 2-1 Toluca 18/04/26

¿Cómo ver el Pachuca vs Toluca por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN México FOX ONE, FOX+

Últimas noticias del Pachuca

Pachuca logró sacar ventaja en el partido de ida en el Estadio Nemesio Diez. En entrevista posterior al encuentro, el autor del único gol, Enner Valencia, reconoció que los Tuzos consiguieron un "gran resultado", pero que aun queda mucho por delante para conseguir el boleto a las semifinales del Clausura 2026.

Se vio que hoy fuimos un gran equipo y eso nos da la fortaleza de venir acá contra un rival difícil y nos vamos con un buen resultado. Pero esto aun no termina. Faltan 90 minutos y tenemos que prepararnos para lo que viene, que será más difícil Enner Valencia

FBL-MEX-TOLUCA-PACHUCA | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

El conjunto hidalguense conseguirá avanzar a la siguiente fase del certamen en caso de que gane o empate ante los Diablos Rojos.

Posible alineación del Pachuca contra el Toluca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Alan Bautista; Christian Rivera, Víctor Guzmán, Elías Montiel; Robert Kenedy, Oussama Idrissi, Enner Valencia.

Últimas noticias del Toluca

Los Diablos Rojos cayeron por la mínima diferencia ante Pachuca en el duelo de ida. El 'Turco' Mohamed mandó de arranque ante los Tuzos a algunos suplentes, priorizando la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el LAFC.

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras la derrota ante los Tuzos, el estratega argentino confirmó que la prioridad de Toluca este semestre es conseguir el título de la Concachampions y no el tricampeonato de la Liga MX.

Nosotros siempre fuimos muy claros. Dijimos que tenemos un objetivo primario, que es la Concacaf. Jugamos nueve partidos del torneo con suplentes, entonces el mensaje fue muy claro Mohamed

Posible alineación del Toluca contra el Pachuca (4-3-3): Luis García; Diego Zaragoza, Bruno Méndez, Everardo López, Franco Romero; Jorge Díaz Price, Alek Álvarez, Jesús Angulo; Pável Pérez, Sebastián Córdova, Franco Rossi.

Pronóstico SI Fútbol

Esta parece la serie más pareja en los cuartos de final. En condiciones normales, el Toluca sería ligeramente favorito para llevarse la victoria y conseguir el pase a semifinales. Sin embargo, ante sus bajas por la convocatoria de la selección mexicana, y tras jugar la Concachampions a mitad de semana, parece que el cuadro llegará mermado a su cita en Hidalgo.

Pachuca 1-1 Toluca