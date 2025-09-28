Pafos vs Bayern Múnich: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 2 de la Champions League

La Jornada 2 de la UEFA Champions League nos traerá consigo otro partido inédito y es que el Bayern Múnich visitará al Pafos de la Liga de Chipre en búsqueda de volver a sumar de a tres en el certamen de clubes más importante de Europa. Dicho encuentro tendrá cita el próximo martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadion.

Los bávaros vienen en racha positiva ya que desde el pasado 5 de julio cuando cayeron dos por cero frente al París Saint Germain en el Mundial de Clubes de la FIFA, no conocen la derrota, a tal grado de sumar once victorias en su registro, sin empates ni derrotas.

Zünftig afgspuid heid, Buam! 🙌



De drei Punkte bleim dahoam. 🤝 pic.twitter.com/tCcAYfBWk9 — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2025

Por su parte los chipriotas están invictos en su certamen local con cuatro triunfos en cuatro partidos, misma suerte que han conseguido hasta ahora en la UCL ya que empataron a cero goles con el Olympiacos en la primera fecha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pafos vs Bayern Múnich?

Ciudad: Kolossi

Estadio: Alphamega

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Pafos vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

México: Sin transmisión por TV

Estados Unidos: CBS Sports

Streaming: Caliente TV, Vix Premium y fuboTV

Últimos 5 partidos de Pafos

Rival Resultado Competición Olympiakos Nicosia 2-1 V Liga de Chipre Enosis Paralimni 3-0 V Liga de Chipre Amonia Aradippou 0-2 V Liga de Chipre Olympiacos 0-0 E Champions League Apallon Limassol 0-1 D Liga de Chipre

Últimos 5 partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Werder Bremen 4-0 V Bundesliga Hoffeinheim 1-4 V Bundesliga Chelsea 3-1 V Champions League Hamburger 5-0 V Bundesliga Augsburg 2-3 V Bundesliga

Últimas noticias del Bayern Múnich

El pasado fin de semana fue por demás especial para Harry Kane, jugador que llegó a los 100 goles con el conjunto bávaro, todo esto en apenas dos temporadas, ya que llegó a la institución en el verano del 2023. Le bastaron 104 partidos para alcanzar esta cifra, superando el récord europeo que ostentaban Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Erling Haaland en el Manchester City haciéndolo en 105 juegos.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

Posibles alineaciones de Pafos vs Bayern Múnich

Pafos: Athanasios Papadoudis; Pileas, David Goldar, Ognjen Mimovic, Felipe; Ivan Sunjic, Pepe, Sema, Vlad Dragomir; Quina y Anderson Silva.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Michael Olise, León Goretzka, Tom Bichof, Luis Díaz, Serge Gnabry y Harry Kane.

Pronóstico SI

Pafos 1-3 Bayern Múnich