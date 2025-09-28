Pafos vs Bayern Múnich: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 2 de la Champions League
La Jornada 2 de la UEFA Champions League nos traerá consigo otro partido inédito y es que el Bayern Múnich visitará al Pafos de la Liga de Chipre en búsqueda de volver a sumar de a tres en el certamen de clubes más importante de Europa. Dicho encuentro tendrá cita el próximo martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadion.
Los bávaros vienen en racha positiva ya que desde el pasado 5 de julio cuando cayeron dos por cero frente al París Saint Germain en el Mundial de Clubes de la FIFA, no conocen la derrota, a tal grado de sumar once victorias en su registro, sin empates ni derrotas.
Por su parte los chipriotas están invictos en su certamen local con cuatro triunfos en cuatro partidos, misma suerte que han conseguido hasta ahora en la UCL ya que empataron a cero goles con el Olympiacos en la primera fecha.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pafos vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Kolossi
- Estadio: Alphamega
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Pafos vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: CBS Sports
Streaming: Caliente TV, Vix Premium y fuboTV
Últimos 5 partidos de Pafos
Rival
Resultado
Competición
Olympiakos Nicosia
2-1 V
Liga de Chipre
Enosis Paralimni
3-0 V
Liga de Chipre
Amonia Aradippou
0-2 V
Liga de Chipre
Olympiacos
0-0 E
Champions League
Apallon Limassol
0-1 D
Liga de Chipre
Últimos 5 partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Werder Bremen
4-0 V
Bundesliga
Hoffeinheim
1-4 V
Bundesliga
Chelsea
3-1 V
Champions League
Hamburger
5-0 V
Bundesliga
Augsburg
2-3 V
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
El pasado fin de semana fue por demás especial para Harry Kane, jugador que llegó a los 100 goles con el conjunto bávaro, todo esto en apenas dos temporadas, ya que llegó a la institución en el verano del 2023. Le bastaron 104 partidos para alcanzar esta cifra, superando el récord europeo que ostentaban Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Erling Haaland en el Manchester City haciéndolo en 105 juegos.
Posibles alineaciones de Pafos vs Bayern Múnich
Pafos: Athanasios Papadoudis; Pileas, David Goldar, Ognjen Mimovic, Felipe; Ivan Sunjic, Pepe, Sema, Vlad Dragomir; Quina y Anderson Silva.
Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Michael Olise, León Goretzka, Tom Bichof, Luis Díaz, Serge Gnabry y Harry Kane.
Pronóstico SI
Pafos 1-3 Bayern Múnich
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.