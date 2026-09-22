Países Bajos vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones

El fútbol europeo de selecciones vuelve con un partidazo. Este jueves 24 de septiembre, Países Bajos recibe a Alemania en Ámsterdam en el arranque de la UEFA Nations League 2026/27. Más allá de la histórica rivalidad entre ambas potencias, todos los focos estarán puestos en los bancos de suplentes con el debut absoluto de dos entrenadores de renombre mundial al frente de sus selecciones: Xavi Hernández dirigiendo por primera vez a la Oranje y Jürgen Klopp haciendo lo propio con la Mannschaft.

Países Bajos afronta un nuevo ciclo tras el golpe del Mundial 2026, donde quedó eliminada en los 16vos de final ante Marruecos. Aquella derrota derivó en la salida de Ronald Koeman y la llegada del catalán. El ex-Barcelona presentó su primera convocatoria con sorpresas de peso, dejando afuera al máximo goleador histórico de la selección, Memphis Depay, además de a Wout Weghorst y Marten de Roon, mientras que le dio la bienvenida a dos debutantes: Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël.

Los teutones, por su parte, también llegan dolidos tras otra decepción mundialista. Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final a manos de Paraguay, lo que provocó la salida de Julian Nagelsmann y el desembarco de Jürgen Klopp, quien firmó un contrato por cuatro años. El prestigioso ex-entrenador del Liverpool decidió convocar nada menos que a 44 jugadores repartidos en dos listas para este primer llamado, con el objetivo declarado de "conocer a la mayor cantidad de jugadores posible" antes de definir su idea de equipo.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Ambas selecciones llegan en pleno proceso de reconstrucción, por lo que el resultado puede quedar en un segundo plano frente a las primeras impresiones tácticas de Xavi y Klopp. El historial reciente favorece a los alemanes, invictos en los últimos cuatro cruces directos, aunque el envión de jugar en casa y el ánimo renovado de la Oranje pueden equilibrar la balanza.

Pronóstico: Países Bajos 1-1 Alemania

¿A qué hora se juega Países Bajos vs Alemania?

Ciudad : Amsterdam, Países Bajos

: Amsterdam, Países Bajos Estadio : Johan Cruijff Arena

: Johan Cruijff Arena Fecha : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Países Bajos y Alemania (últimos 5 partidos)

Países Bajos: 1

1 Empates: 2

2 Alemania: 2

Último partido entre ambos: 14/10/2024 - Países Bajos 0-1 Alemania - Nations League 24/25, Liga A - Grupo 3, Fecha 4

Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3 | Maja Hitij/GettyImages

Últimos 5 partidos

Países Bajos Alemania Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos 29/06/26 Alemania 1(3) - (4) 1 Paraguay 29/06/26 Países Bajos 3-1 Túnez 25/06/26 Alemania 1-2 Ecuador 25/06/26 Países Bajos 5-1 Suecia 20/06/26 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/06/26 Países Bajos 2-2 Japón 14/06/26 Alemania 7-1 Curazao 14/06/26 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 08/06/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26

¿Cómo ver Países Bajos vs Alemania por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky, +izzi España Sin transmisión

Últimas noticias de Países Bajos

Xavi no podrá contar con varios pesos pesados por lesión: Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Xavi Simons y Jerdy Schouten quedaron afuera de la convocatoria. Pese a las bajas, el técnico español mantuvo a referentes como el capitán Virgil van Dijk y Denzel Dumfries, y sumó el regreso de Joey Veerman tras una larga ausencia. La consigna del nuevo ciclo quedó clara con la exclusión de Depay: Xavi busca darle una impronta distinta a la selección desde su primer partido al mando.

Training Holland -Training Men | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación de Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman; Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Últimas noticias de Alemania

El regreso más destacado en la lista de Klopp es el de Marc-André ter Stegen, que vuelve a la selección 15 meses después de su última convocatoria tras recuperarse de una lesión grave, con la ambición de pelear por el puesto de titular a largo plazo. Además, nada menos que siete futbolistas sin experiencia en la absoluta fueron citados por primera vez: el arquero Dahmen, los defensores Behrens, Rosenfelder y Treu, los mediocampistas Conté y Engelhardt, y el delantero Ebnoutalib.

DFB Press Conference with National Team Coach Klopp | picture alliance/GettyImages

Posible alineación de Alemania (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen; Josha Vagnoman, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Joshua Kimmich; Karim Adeyemi, Jamal Musiala, Kevin Schade; Kai Havertz

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