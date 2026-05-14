La guía de Panamá para el Mundial 2026: ya no son el chivo expiatorio de hace unos años

Ocho años después de su debut, Panamá llega al Mundial 2026 con expectativas completamente diferentes.

La emergente potencia regional se ubicará en Toronto para sus dos primeros partidos del torneo contra Ghana y Croacia, con la misión de mantenerse con vida para el último encuentro, ante Inglaterra, en Nueva York.

Panamá desarrolló una identidad clara bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, que le ha dado buenos resultados en los últimos tiempos y que podría dejar una huella significativa en el mayor espectáculo del fútbol.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 7 victorias, 3 empates, 0 derrotas

7 victorias, 3 empates, 0 derrotas Goles a favor / recibidos: 19 / 5

19 / 5 Máximo goleador: José Luis Rodríguez, José Fajardo (3)

José Luis Rodríguez, José Fajardo (3) Máximo asistente: Michael Amir Murillo (3)

Panamá se mantuvo invicta durante las eliminatorias para el Mundial y logró el billete para disputar su segunda Copa del Mundo.

El calendario

Rival Fecha Estadio GHANA 17/6 BMO Field CROACIA 23/6 BMO Field INGLATERRA 27/6 MetLife Stadium

Entrenador: Thomas Christiansen

Panamá se convirtió en una potencia regional bajo el mandato de Christiansen | Soccrates Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut

debut Tiempo dirigiendo a Panamá: desde 2020

Panamá mantuvo su confianza en Thomas Christiansen tras no clasificarse para el Mundial de 2022, y esa paciencia y fe se vieron recompensadas de la mejor manera posible.

Nombrado en 2020 para cambiar el rumbo del país, Christiansen tardó un tiempo en consolidar su enfoque metódico y tácticamente astuto. Pero la filosofía del danés, forjada durante su etapa en el Barcelona bajo las órdenes de Johan Cruyff, ahora cuenta con el pleno respaldo de jugadores, entrenadores y aficionados, lo que ha llevado a muchos a soñar en grande.

¿Cómo juega Panamá?

Formación preferida: 3-4-2-1

3-4-2-1 Estilo: híbrido.

híbrido. Fortalezas: roles definidos para cada jugador/posición, condición física, alta intensidad.

roles definidos para cada jugador/posición, condición física, alta intensidad. Debilidades: falta de calidad individual, fallos de concentración

En los últimos años, Panamá se destacó con una formación 3-4-2-1 en ataque, que se transforma en una más defensiva 5-4-1 cuando no tiene la posesión de la pelota.

Los centroamericanos se sienten igual de cómodos controlando los partidos con posesión sostenida contra equipos inferiores que replegándose en una formación compacta antes de lanzar contraataques verticales contra rivales superiores.



Es un equipo intrépido que busca presionar para provocar pérdidas de pelota en zonas peligrosas, aunque a veces su exceso de presión puede dejar expuesta la defensa.

Los jugadores a seguir

Panamá cuenta con un gran talento en sus filas | Omar Vega/GettyImages

Factor X: ya sea desarmando incansablemente a los rivales o desorganizando las defensas con pases precisos que rompen líneas, Adalberto Carrasquilla, “El Coco”, es la combinación perfecta de energía y brillantez técnica. Su prodigiosa pierna derecha solo es comparable a su impresionante peinado característico.

Estrella revelación: en enero, Kadir Barría anotó a los cinco minutos de su debut internacional y se convirtió en el panameño más joven en la historia de la Copa Libertadores con el club brasileño Botafogo. ¿Tendrá el inicio de ensueño de este joven de 18 años un final feliz en el mundo del cine de Hollywood?

La equipación que usará el conjunto panameño

Las camisetas de Panamá fueron de las últimas en salir a la venta | Reebok

Panamá es el único país cuyas camisetas para el Mundial son fabricadas por Reebok.

La camiseta local es del tradicional rojo panameño, con detalles en blanco y azul en el cuello, y las mangas que representan la bandera nacional. La de visitante presenta logotipos centrados en un diseño de cuello en V, con el blanco como color predominante y detalles dorados que le dan un toque especial.

Posible alineación titular

El equipo panameño ganó confianza | FootballUser

Los centrocampistas Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy son los dos jugadores clave de la era Christiansen, pero la dupla de la Liga MX, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz, aporta dinamismo en ataque.

Orlando Mosquera, en el arco, está protegido por una defensa de tres que se complementa a la perfección. Carlos Harvey, José Córdoba y Andrés Andrade son los favoritos para la titularidad, pero Christiansen podría esperar hasta el último minuto para decidir sobre el veterano Fidel Escobar, quien no ha jugado en 2026 por una lesión de espalda.

José Fajardo parece tener una ligera ventaja en la lucha por un puesto en la delantera, superando al veterano Cecilio Waterman, pero la joven promesa Kadír Barría también tendrá un papel importante.

Estado de forma actual

Con un equipo compuesto casi exclusivamente por talentos de la liga local, Panamá arrancó 2026 con un empate ante Bolivia y una ajustada derrota ante México.

Luego, en marzo, disputaron dos amistosos como visitantes en Sudáfrica, donde la selección B empató con los Bafana Bafana antes de que los titulares de Christiansen se impusieran por 2-1 en un ambiente hostil.

¿Qué podemos esperar de la afición panameña?

Panamá cuenta con el respaldo de una afición ruidosa | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Los hinchas panameños dejaron sentir su presencia al otro lado del mundo, en Rusia, en 2018. Con un viaje considerablemente más corto y menos exigente esta vez, "La Marea Roja" podría hacer que los estadios de Estados Unidos se sientan como el Estadio Rommel Fernández.

Las camisetas rojas brillantes son imprescindibles y las banderas son el accesorio preferido, ya sea enrolladas alrededor del cuerpo o en una versión más pequeña que se sostiene en la mano para ondear sin cesar durante todo el partido. Es una afición apasionada que aporta una energía inigualable a las gradas.

Las bengalas rojas son habituales en los estadios locales, realzando el ambiente y la estética, pero la FIFA no les proporcionará esos recursos a los hinchas panameños.

Lo que el país espera

Panamá está con ganas de consolidar su reciente ascenso regional | AIZAR RALDES/GettyImages

El Mundial de 2018 fue más una cuestión de participación para Panamá, pero hay esperanzas de que esta vez la histora sea diferente.

Conseguir su primer punto en un Mundial será el objetivo principal, algo esencial para tener alguna posibilidad de completar la misión más ambiciosa de todas: avanzar a la fase eliminatoria.

Aunque ese reto resulte demasiado difícil, evitar derrotas abultadas y competir dignamente contra equipos de alto nivel es la prioridad principal. Inglaterra goleó a Panamá 6-1 en 2018, y será interesante ver qué progresos se han logrado cuando ambos equipos se enfrenten de nuevo.

Y finalmente...

A quién no quiere enfrentarse Panamá: México

México Una estadística que define a Panamá: tuvieron más partidos sin recibir goles (6) que goles convertidos (5).

tuvieron más partidos sin recibir goles (6) que goles convertidos (5). Si todo sale mal: un sorteo de la fase de grupos muy desafortunado fuer la perdición de Panamá, pero también es una excusa válida.

un sorteo de la fase de grupos muy desafortunado fuer la perdición de Panamá, pero también es una excusa válida. ¿Qué va a decir todo el mundo si Panamá queda eliminada en fase de grupos? Aún no están listos para el escenario mundial