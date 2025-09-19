Para Gilberto Mora, México puede ganar el Mundial sub-20

Poco a poco se acerca el arranque de la Copa del Mundo sub-20, a celebrarse en Chile, el próximo 27 de septiembre, en la cual, la selección mexicana está ubicada en el Grupo C junto a sus similares de Brasil, Marruecos y España, razón para considerar dicho sector como el ‘Grupo de la Muerte’.

El grupo C del Mundial Sub-20. 🏆🇨🇱



🇧🇷Campeón Sudamericano 🥇

🇲🇽Campeón Concacaf 🥇

🇲🇦Subcampeón de África 🥈

🇪🇸Campeón de Europa 🥇#U20WC pic.twitter.com/42oazyfIfk — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) September 18, 2025

Una de las grandes figuras del combinado azteca es Gilberto Mora, que tan sólo con 16 años ya ha atraído la atención de clubes internacionales, entre ellos, el Real Madrid de España, y por tal motivo, es uno de los elementos a seguir, esperando que con su experiencia en Liga MX pueda guiar al resto.



A sabiendas de que hay grandes expectativas para que México trascienda en este certamen, el mediocampista de Xolos de Tijuana se mostró optimista en conferencia de prensa, asegurando que se ve campeón debido al buen fútbol que hay en la plantilla juvenil.

¿MÉXICO CAMPEÓN DEL MUNDO? 🇲🇽🏆😱



Gilberto Mora sobre si la Sub-20 puede levantar la copa:



“¡CLARO QUE SÍ!” 🗣🔥



¿Ves a esta generación campeona del mundo? 👇 pic.twitter.com/AfjSCXYEES — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 19, 2025

“Claro que sí (México ganará el Mundial sub-20). Muy feliz, muy contento. Creo que somos un muy buen grupo. Vamos a ganar. Trato de disfrutar el momento y trato de poner al servicio del equipo mi mejor versión. Creo que esta es una muy buena oportunidad para poder mostrarnos y que todos vean que también de este lado hay buen fútbol”, declaró el canterano fronterizo.



Otras de las figuras tricolor, que están a cargo del técnico Eduardo Arce, son el centrocampista Elías Montiel y el extremo Alexéi Domínguez de Pachuca, los extremos Hugo Camberos y Yael Padilla de Chivas, el pivote César Garza del Dundee FC y el mediocampista Amaury Morales de Cruz Azul y el mediocampista Obed Vargas del Seattle Sounders.

¡QUIERE SER CAMPEÓN DEL MUNDO!👏🏆



Gilberto Mora habló para los micrófonos de #ClaroSports y fue CONTUNDENTE: esta selección sub 20 va por el título al Mundial que se celebrará en unos días en territorio chileno.🇲🇽🔝



ADEMÁS, afirma que otro de los objetivos del grupo es llamar… pic.twitter.com/mHtoqdkFjd — Claro Sports (@ClaroSports) September 17, 2025

La selección mexicana arranca su participación el siguiente domingo 28 de septiembre frente a Brasil, una prueba de oro para saber de qué está hecho el equipo y si podrá dar la sorpresa en la justa internacional.