Partidos de la fase de Liga de la Europa League 2025/26 tras el sorteo
Este viernes se ha celebrado en Mónaco el sorteo de la fase de liga de la UEFA Europa League 2025/26. Los 36 equipos participantes ya conocen quiénes serán sus rivales en esta primera ronda del segundo torneo de Europa.
El Tottenham, vigente campeón del torneo, no podrá defender el título ya que al haber ganado la competición este año jugará la Champions League.
Como ya sucedió la temporada pasada, la Europa League replica el mismo formato de la Champions: una fase de liga con 36 equipos en la que cada participante se medirá a ocho rivales diferentes, cuatro como local y otros cuatro como visitante.
A continuación, veamos cómo ha quedado el sorteo y los rivales a los que se enfrentará cada uno de los equipos.
Equipos del Bombo 1
- Roma
- Local: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland, Stutgart
- Visitante: Rangers, Celtic, Nice, Panathinaikos
- Porto
- Local: Rangers, Estrella Roja, Nice, Malmö
- Vicistante: Salzburg, Viktoria Plzen, Nottingham Forest, Utrecht
- Rangers
- Local: Roma, Braga, Ludogorets, Genk
- Visitante: Porto, Ferencvaros, Sturm Graz, Brann
- Feyenoord
- Local: Aston Villa, Celtic, Sturm Graz, Panathinaikos
- Visitante: Betis, Braga, FCSB, Stuttgart
- Lille
- Local: GNK Dinamo, Paok, Friburgo, Brann
- Visitante: Roma, Estrella Roja, Young Boys, Celta de Vigo
- GNK Dinamo
- Local: Betis, Fenerbahçe, FCSB, Celta
- Visitante: Lille, Macabbi Tel Aviv, Midtjylland, Malmö
- Real Betis
- Local: Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest, Utrecht
- Visitante: GNK Dinamo, PAOK, Ludogrets, Genk
- Salzburg
- Local: Porto, Ferencvaros, Basilea, Go Ahead Eagles
- Visitante: Aston Villa, Lyon, Friburgo, Bolonia
- Aston Villa
- Local: Salzburg, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Bolonia
- Visitante: Feyenoord, Fenerbahçe, Basilea, Go Ahead Eagles
Equipo del Bombo 2
- Fenerbahçe
- Local: Aston Villa, Ferencváros, Niza, Stuttgart
- Visitante: GNK Dinamo, Viktoria Plzen, FCSB, Brann
- Estrella Roja
- Local: Lille, Celtic, FCSB, Celta
- Visitante: Porto, Braga, Sturm Graz, Malmö
- Olympique de Lyon
- Local: Salzburg, PAOK, Basilea, Go Ahead Eagles
- Visitante: Betis, Maccabi Te Aviv, Young Boys, Brann
- PAOK
- Local: Betis, Maccabi, Young Boys, Brann
- Visitante: Lille, Lyon, Ludogorets, Celta
- Viktoria Plzen
- Local: Porto, Fenebahçe, Friburgo Malmö
- Visitante: Roma, Ferencváros, Basilea, Panathinaikos
- Braga
- Local: Feyenoord, Estrella Roja, Nottingham, Genk
- Visitante: Rangers, Celtic, Niza, Go Ahead Eagles
- Ferencvaros
- Local: Rangers, Viktoria Plzen, Ludogorets, Panathinaikos
- Visitante: Salzburg, Fenerbahçe, Nottingham, Genk
- Celtic
- Local: Roma, Braga, Sturm Graz, Utrecht
- Visitante: Aston Villa, PAOK, Friburgo, Stuttgart
- Maccabi
- Local: GNK Dinamo, Lyon, Midtjylland, Bolonia
- Visitante: Aston Villa, PAOK, Friburgo, Stuttgart
Equipos del Bombo 3
- Basilea
- Local: Aston Villa, Viktoria Plzen, FCSB, Stuttgart
- Visitante: Salzburg, Lyon, Friburgo Genk
- Young Boys
- Local: Lille, Lyon, Ludogorets, Panathinaikos
- Visitante: Aston Villa, PAOK, FCSB, Stuttgart
- Midtjylland
- Local: GNK Dinamo, Celtic, Sturm Graz, Genk
- Visitante: Roma, Maccabi, Nottingham, Brann
- Friburgo
- Local: Salzburg, Maccabi, Basilea, Utrecht
- Visitante: Lille, Viktoria Plzen, Niza, Bolonia
- Ludogorets
- Local: Betis, PAOK, Niza, Celta
- Visitante: Rangers, Ferencváros, Young Boys, Malmö,
- Nottingham
- Local: Porto, Ferencváros, Midtjylland, Malmö
- Visitante: Betis, Braga, Sturm Braz, Utrecht
- Sturm Graz
- Local: Rangers, Estrella Roja, Nottingham, Brann
- Visitante: Feyenoord, Celtic, Midjtylland, Panathinaikos
- FCSB
- Local: Feyenoord, Fenercahçe, Young Boys, Bolonia
- Visitante: GNK Dinamo, Estrella ROja, Basilea, Go Ahead Eagles
- Niza
- Local: Roma, Braga, Friburgo, Go Ahead Eagles
- Visitante: Porto, Fenerbahçe, Ludogorets, Celta
Equipos del Bombo 4
- Celta de Vigo
- Local: Lille, PAOK, Niza, Bolonia
- Visitante: GNK Dinamo, Estrella Roja, Ludogorets, Stuttgart
- Bolonia
- Local: Salzburg, Celtic, Friburgo, Brann
- Visitante: Aston Villa, Maccabi, FCSB, Celta
- Stuttgart
- Local: Feyenoord, Maccabi, Young Boys, Celta
- Visitante: Roma, Fenerbahçe, Basilea, Go Ahead Eagles
- Panathinaikos
- Local: Roma, Viktoria Plzen, Sturm Graz, Go Aheag Eagles
- Visitante: Feyenoord, Ferencváros, Young Boys, Malmö
- Malmoe
- Local: GNK Dinamo, Estrella Roja, Ludogorets, Panathinaikos
- Visitante: Porto, Viktoria Plzen, Nottingham, Genk
- Go Ahead Eagles
- Local: Aston Villa, Braga, FCSB, Stuttgart
- Visitante: Salzburg, Lyon, Niza, Panathinaikos
- Utrecht
- Local: Porto, Lyon, Nottigham, Genk
- Visitante: Betis, Celtic, Friburgo, Brann
- Genk
- Local: Betis, Ferencváros, Basilea, Malmö,
- Visitante: Rangers, Braga, Midtjylland, Utrecht
- Brann
- Local: Rangers, Fenerbahçe, Midtjylland, Utecht
- Visitante: Lille, PAOK, Sturm Graz, Bolonia
¿Cuándo empieza la fase de liga de la UEFA Europa League 2025/26?
La primera ronda de la fase de liga de la Europa League se jugará entre el 24 y el 25 de septiembre, y seis de las ocho jornadas se disputarán durante lo que resta del año. Los partidos de la última jornada se jugarán el 289 de enero de 2026 para garantizar la equidad deportiva.
- Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 2 de octubre de 2025
- Jornada 3: 23 de octubre de 2025
- Jornada 4: 6 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 27 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 11 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 22 de enero de 2026
- Jornada 8: 29 de enero de 2026
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.