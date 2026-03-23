Paulinho Dias estará con Portugal para enfrentar a México en el Estadio Banorte

La afición mexicana quedó defraudada y decepcionada cuando se reveló la convocatoria de la selección de Portugal para enfrentar a México, ya que en la lista estuvo ausente el nombre del astro Cristiano Ronaldo, que era uno de los futbolistas a seguir en el compromiso amistoso que servirá de amistoso previo al Mundial 2026, todo por una lesión que sufrió con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

¡¡ÚLTIMA HORA!! 🚨🇵🇹



PAULINHO es CONVOCADO oficialmente con la Selección de Portugal 🤯🔙



El DELANTERO del Toluca 👹 recibe el llamado de Roberto Martínez para regresar a su selección 🔥



📌 Su BRUTAL nivel goleador en la Liga MX 🇲🇽 lo llevará a enfrentar a México y USA 🌍… pic.twitter.com/7fHzXq1JBI — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 23, 2026

Semanas antes de que el técnico español Ricardo Martínez diera a conocer su llamado para esta cita, varios medios especularon que el delantero portugués del Toluca, Paulinho Dias, podía ser convocado debido al gran presente que atraviesa, pues ha sido bicampeón de Liga MX con los Diablos Rojos, además de tricampeón de goleo, algo realmente meritorio.



Lamentablemente para el atacante escarlata, ese esperanzador rumor llegó a su fin cuando salió la lista lusitana, sin embargo, de un instante a otro, una puerta se le abrió porque finalmente sí estará con su selección para encarar los choques amistosos ante El Tricolor y los Estados Unidos, el sábado 28 de marzo y el martes 31, respectivamente.



¿El motivo de su repentino llamado? Las bajas por lesión de Rafael Leao (AC Milán) y Rodrigo Mora (Porto). Gracias a esto, el actual bicampeón del fútbol mexicano se unirá a la concentración de la Seleçao das Quinas a partir del próximo martes cuando esta arribe a suelo mexicano. Debido a esto, el ex Sporting Lisboa tendrá presencia en la reapertura del remodelado Estadio Azteca, que ahora lleva el nombre de Estadio Banorte.

Nuestro tricampeón a la Seleçao 🇵🇹 ¡Merecidísimo! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/oIlauHZoR9 — Toluca FC (@TolucaFC) March 23, 2026

Sin embargo, se debe aclarar que esta no será la primera vez que Paulinho represente a su nación, ya que fue internacional con la sub-21, aparte apareció en la lista preliminar de Portugal para el Mundial Rusia 2018, pero fue cortado al final. Su debut ocurrió el 11 de noviembre del 2020 para un amistoso ante Andorra, el cual ganaron 7-0 con un doblete suyo. Tras ello, estuvo presente en otros dos cotejos frente a Francia y Croacia, además volvió a estar en la lista preliminar para el Mundial Qatar 2022, sin ser requerido una vez más.