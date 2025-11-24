Pedri queda descartado por el FC Barcelona para enfrentar al Chelsea por la Champions League

El FC Barcelona tenía en su planificación el posible regreso de Pedri para el encuentro de este martes por la UEFA Champions League ante el Chelsea. Sin embargo, el canario no apareció en el entrenamiento del club este lunes y fue descartado para la visita a Londres.

El Barça se entrenó en su ciudad deportiva esta mañana antes de viajar en la tarde a Inglaterra, donde afrontarán su compromiso más difícil de la primera fase de la Champions. Pedri se sigue recuperando de una rotura en el bíceps femoral distal de su pierna izquierda, que aunque ha evolucionado, el club no le quiere forzar.

El mediocampista, finalista al pasado Balón de Oro, ha estado trabajando al margen de sus compañeros, fortaleciendo la zona de la lesión en trabajos de gimnasio y haciendo un riguroso entrenamiento con los preparadores físicos del club, quienes todavía no han dado el visto bueno para que regrese a las canchas.

❌ Pedri, ausente en el entrenamiento y descartado para el partido ante el Chelsea

✅ Sí estarán Rashford y Balde



Pero el entrenador Hansi Flick sí recupera a dos jugadores importantes, como lo son Marcus Rashford y Frenkie de Jong. El delantero inglés se perdió el compromiso de LaLiga del fin de semana ante el Atlhletic Club de Bilbao por una gripe mientras que el holandés regresará después de cumplir su sanción en el campeonato local.

Alejandro Balde se había retirado al descanso por una molestia física en la victoria 4-0 del Barça en su regreso al Camp Nou ante el Athletic. Sin embargo, el lateral izquierdo parece no tener lesión y estará disponible para jugar ante el Chelsea.

El Barcelona llegará a Londres con el envión anímico de buenos resultados en sus últimos partidos y con la tranquilidad de tener a Raphinha, quien ya ha regresado de buena forma tras perderse buena parte del inicio de la temporada por una lesión. Sin Pedri, pero con Raphinha, el Barça intentará conseguir los tres puntos en Londres.

