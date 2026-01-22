Pedri se somete a estudios por una nueva lesión y podría perderse varios encuentros con el Barcelona

La preocupación se encendió en el Barcelona. Pedri será sometido a estudios médicos para evaluar una lesión en el isquiotibial, una dolencia nueva y no una recaída. Las primeras sensaciones apuntan a que el mediocampista español estará fuera de actividad durante varias semanas, a la espera de un diagnóstico definitivo. Un contratiempo sensible para el equipo de Hansi Flick en un tramo del calendario cargado de compromisos clave.

La ausencia de Pedri llega justo después del triunfo por 4-2 ante el Slavia Praga en la jornada 7 de la UEFA Champions League, un partido que el Barça resolvió con autoridad en el segundo tiempo. Sin embargo, el optimismo se ve ahora condicionado por la evolución física de uno de sus jugadores más determinantes.

El calendario inmediato del Barcelona presenta una serie de compromisos exigentes que coinciden con la incertidumbre sobre el estado físico de Pedri. El primer desafío será ante el Real Oviedo, por la jornada 21 de LaLiga, un partido en el que el conjunto blaugrana regresará al Spotify Camp Nou con la necesidad de sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla. Días después, el equipo afrontará un duelo clave de la UEFA Champions League frente al Copenhague, también como local, en un contexto europeo donde cada punto resulta determinante.

La agenda no ofrece margen para pausas. A finales de mes, el Barcelona visitará al Elche en el Martínez Valero por la jornada 22 de LaLiga, un escenario que suele exigir máxima concentración. Posteriormente, disputará los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, un rival que llega fortalecido tras eliminar al Real Madrid y que intentará prolongar su protagonismo en el torneo. La seguidilla cerrará con el encuentro ante el Mallorca en el Camp Nou, correspondiente a la jornada 23 del campeonato.

En caso de que el dictamen médico no sea favorable, Pedri podría quedar al margen de algunos de estos compromisos, lo que obligaría a Hansi Flick a reorganizar su mediocampo en un tramo decisivo de la temporada. Más allá del impacto deportivo inmediato, el club aguarda los resultados de las pruebas para conocer el alcance real de la lesión y establecer con precisión los tiempos de recuperación. Mientras tanto, el Barcelona avanza con un calendario exigente, consciente de que cualquier ausencia en una fase tan cargada puede marcar diferencias en sus aspiraciones tanto en LaLiga como en Europa y la Copa del Rey.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA