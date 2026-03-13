Pep Guardiola analiza la derrota del Manchester City en el Bernabéu frente al Real Madrid

El Manchester City tiene una dura tarea por delante: dar vuelta la serie de octavos de UEFA Champions League ante el Real Madrid tras un aplastante 0-3 con hattrick de Valverde en el Bernabéu.

Al ser consultado sobre el estado del equipo tras la derrota, Guardiola sorprendió: "No lo sé, veremos. Mañana será una noche importante en la Premier League, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Así es que vamos al siguiente partido".

Además, se refirió a las críticas recibidas por el equipo plantado en el Bernabéu: "He perdido muchas eliminatorias de la Liga de Campeones. Muchas, muchas, muchas veces. Me han masacrado por las decisiones. No es la primera vez. A la vez, estoy aquí hasta el final. Podemos hablar sobre el once contra el Madrid, pero no os podría convencer porque perdimos. Si perdemos en Madrid, vale, culpa de la alineación. ¿Ganamos o perdimos contra el Newcastle? Entonces el once fue bueno. Siempre estamos tomando decisiones y pienso mucho en lo que es lo mejor para el equipo. Son tres partidos importantes".

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

También fue preguntado por la forma en dar vuelta la serie, aunque se mostró centrado: "West Ham. Eso es en lo que pienso ahora, y luego el Madrid. Tenemos que hacer nuestro partido, eso dictará la eliminatoria. Ya veremos el martes, la liga es el título más difícil".

Tras un arranque complejo de temporada, sobrado de altibajos, el Manchester City está segundo un la tabla de posiciones de la Premier League, a siete puntos del Arsenal que, salvo una catástrofe, se consagrará campeón. El 22 de marzo jugará justamente ante los Gunners la final de la EFL Cup, otro de los frentes que tiene abiertos, mientras que en la tradicional FA Cup se medirá contra el Liverpool por los cuartos de final el 4 de abril próximo.

