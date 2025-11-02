Pep Guardiola asegura que Erling Haaland está al nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Erling Haaland sigue demostrando su gran calidad partido tras partido en la temporada 2025/2026. El atacante noruego acumula 13 goles en diez encuentros de la Premier League, lo que lo sitúa como líder de la tabla de goleadores del fútbol inglés. Este domingo 2 de noviembre, el 'Androide' brilló ante el Bournemouth con un doblete.



Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió el extraordinario rendimiento de su delantero y no dudó en compararlo con dos de los futbolistas más grandes de la historia: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



Manchester City v Bournemouth - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Al ser cuestionado sobre la dependencia de los Citizens respecto a Haaland, el estratega español afirmó que tener al noruego en el campo es como "jugar con Messi o Cristiano, su influencia es enorme". Guardiola añadió: "Está claro que necesitamos que los otros jugadores también marquen".



Cuando el técnico del Manchester City fue instado a profundizar en la comparación con Messi y Ronaldo, esto fue lo que argumentó.



¿Has visto sus números? ¡Por supuesto! La diferencia es que Messi y Cristiano lo han hecho durante 15 años, y siguen marcando en Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero (Haaland) está a ese nivel, sí. La manera en la que disparó en el primer gol es simplemente… sabe que va a marcar. Tiene esa hambre. Es increíble trabajar con él. A veces soy duro con él, y le digo que tiene que mejorar, pero está abierto a eso y no todos los jugadores lo están. Sin él sería muy duro. Pep Guardiola

A sus 25 años, el delantero noruego suma más de 320 goles con el Molde, el RB Salzburg, el Borussia Dortmund, el Manchester City y su selección nacional.

¿Realmnete Erling Haaland se encuentra al nivel de dos de los mejores futbolistas de la historia? ¿Podrá mantener este gran nivel por los siguientes diez años?