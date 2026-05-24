Pep Guardiola en su adiós al Manchester City: “Cada decisión fue por el bien del club”

En una jornada llena de despedidas emotivas en la Premier League, el Manchester City le dijo adiós a Pep Guardiola después de estar diez años al frente del club y ganar 20 títulos.

Si bien el Man City cayó ante el Aston Villa por marcador de 2-1 en la última jornada de la Premier League, el resultado del encuentro pasó a segundo término, mientras que el adiós de Guardiola se llevó todos los reflectores.

En un homenaje posterior al partido, el entrenador español se refirió al hecho de que el club renombrara la tribuna norte del Etihad Stadium como "The Pep Guardiola Stand".

La tribuna se ve realmente hermosa y el nombre de mi familia estará allí por muchísimos años. Quiero agradecerle enormemente al jeque Mansour y al club Pep Guardiola

Pep Guardiola deja el banquillo del Manchester City tras diez años al frente del club | James Gill - Danehouse/GettyImages

Guardiola bromeó y aseguró que vigilará a los jugadores del Manchester City desde esa tribuna para asegurarse de que continúen con el buen trabajo.

Los jugadores no lo saben, pero yo estaré allí vigilándolos para asegurarme de que rindan Pep Guardiola

En una nota más seria, Pep habló sobre la salida de John Stones y Bernardo Silva, y elogió a ambos futbolistas.

John, Bernie, qué carrera tan increíble han tenido con nuestra camiseta. Los jugadores tienen la enorme responsabilidad de mantener el nivel y espero que sigan luchando y luchando Pep Guardiola

FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLA | DARREN STAPLES/GettyImages

Finalmente, Guardiola habló sobre su experiencia al frente del Manchester City y aseguró que fue un "gran honor" dirigir al club.

En medio de aplausos y cánticos, Pep Guardiola se dirigió a la afición del Manchester City en el Etihad Stadium. El director técnico, visiblemente nervioso y conmovido, le preguntó a los seguidores de los Citizens "¿por qué me quieren tanto?", ante una respuesta estruendosa de la audiencia.

Ten years that will live forever.



Thank you for everything, Pep 🩵 pic.twitter.com/eEFr8RPirx — Manchester City (@ManCity) May 24, 2026

Ha sido un gran honor representar a este club, y cualquier decisión que tomé fue por el bien de este club Pep Guardiola

"It has been an incredible, tremendous honour to be your manager." 🥺🩵 pic.twitter.com/4jPR12RBE6 — Manchester City (@ManCity) May 24, 2026

Pep Guardiola vive una conmovedora despedida con el Manchester City

A través de sus redes sociales, los Citizens compartieron un video homenajeando al estratega español. La publicación recorre toda la etapa de Guardiola al frente del equipo: desde su llegada y su primera, hasta la conquista de múltiples títulos y la obtención de la primera Champions League en la historia del club.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente movimiento de Pep Guardiola. Se espera que el estratega se tome algún tiempo para descansar y pasar tiempo con su familia.

En el pasado, Pep ha comparitdo su interés por dirigir a una selección nacional, disputar una Eurocopa y un Mundial.