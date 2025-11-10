Pep Guardiola explica cómo logró el Manchester City poner fin a la racha goleadora de cinco años de Mohamed Salah

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, elogió la actuación de Nico O’Reilly tras la contundente victoria por 3-0 sobre el Liverpool el domingo, destacando al lateral que no solo logró neutralizar a Mohamed Salah, sino que causó estragos al ocupar constantemente los espacios que dejaba el astro egipcio.

Pocos equipos han sufrido tanto por Salah como el Manchester City a lo largo de los años. Antes del partido de este fin de semana en el Etihad, el astro egipcio había marcado o asistido en nueve partidos consecutivos como titular en la Premier League contra el equipo de Guardiola. La última defensa del City que logró contener a Salah fue la formada por Aymeric Laporte y Eric García.

Como señaló Guardiola: “Salah ha sido una pesadilla durante muchos años con su velocidad. Es un jugador de primer nivel”.

Sin embargo, después de haber dominado a una variada lista de laterales izquierdos durante la media década siguiente, Salah no pudo encontrar la manera de superar a O’Reilly, el mediocampista ofensivo natural de 20 años de edad del City que hace un más que completar la defensa de Guardiola.

Nico O’Reilly (izquierda) superó a Mohamed Salah | Visionhaus/GettyImages

“Le dijimos a Nico que tenía que ser agresivo”, explicó Guardiola. “Cada vez que Mo tenía el balón, contaba con la ayuda de uno o dos centrales, además de Jérémy [Doku], Bernardo [Silva] y Phil [Foden]. Nico dio un paso al frente porque hay que demostrar cómo se juega contra los mejores extremos. Y no es mal ejemplo hacerlo contra Salah”.

La formación de O’Reilly como centrocampista es considerada por Guardiola como una gran ventaja. “Tiene muchísimas cualidades, pero esta agresividad e intensidad en los duelos se deben a que jugaba de interior y mediapunta en la cantera”, explicó el técnico catalán. “Estoy muy contento con su rendimiento”.

El máximo goleador habitual del Liverpool ni siquiera logró disparar a puerta durante unos 90 minutos sumamente frustrantes. Sin embargo, como ya viene sucediendo esta temporada, el trabajo de Salah sin balón (o la falta del mismo) fue igualmente crucial en el descalabro táctico.

Salah lucha por justificar el "trato especial"

Across every competition, Liverpool's away form this year is alarming. pic.twitter.com/OhZVqYrFAQ — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 9, 2025

Marc Cucurella, del Chelsea, destacó cómo recibió instrucciones específicas para aprovechar la marcada indiferencia defensiva de Salah tras asistir el gol de la victoria contra el Liverpool el mes pasado.

En aquella ocasión, fue el lateral quien se benefició directamente de sus desmarques. Este fin de semana en el Etihad, las carreras sin oposición de O’Reilly crearon el espacio que Doku aprovechó.

El jugador más destacado del domingo —incluso por encima de O’Reilly— demostró ser capaz de superar a dos jugadores del Liverpool él solo, pero disponía constantemente de ocasiones de uno contra uno gracias a la incansable velocidad de O’Reilly al incorporarse al ataque por dentro, atrayendo la atención de cualquier jugador que intentara hacerle una doble marca a Doku.

Wayne Rooney criticó la falta de repliegue de Salah, lo que bien podría haber sido una instrucción de Arne Slot más que una simple pereza. “Salah está en el equipo para marcar goles y crear ocasiones de gol”, dijo Rooney en el programa Match of the Day de la BBC. “Ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League en los últimos seis o siete años. Pero en los partidos importantes, hay que darlo todo”.

