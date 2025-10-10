Pep Guardiola habla sobre el Barcelona de Hansi Flick y sorprende a muchos

Pep Guardiola, el cerebro que dirigió la mejor generación de futbolistas de la historia del Barcelona campeón de todo y hasta ​​redefinió la identidad del club, halagó a Hansi Flick.

En una entrevista de Premier Corner, Guardiola le dio un consejo preciso al entrenador teutón, en medio de las dos derrotas consecutivas del Barcelona ante el PSG por Champions League y el Sevilla por LaLiga, con rumores de cortocircuito entre plantilla y entrenador y también de creer que el sistema de juego utilizado está obsoleto. Pep redobla la apuesta y marca lo siguiente: evolucionar, no renovar.

“No se trata de cambiar el plan, sino de añadir nuevos detalles para evitar que los oponentes exploten las debilidades”, dijo, advirtiendo que “el estancamiento destruye a cualquier equipo”.

Para los aficionados del Barcelona, ​​las palabras de Guardiola son tranquilizadoras. Su trayectoria, con un éxito total y absoluto en Cataluña, ​​el Bayern Múnich y el Manchester City refuerzan su convicción de que Flick se terminará adaptando. Será fundamental porque a la vuelta del parón de selecciones FIFA, tendrán el derby en el Santiago Bernabeu que se jugará el domingo 26 de octubre.

Guardiola siguió halagando al Barcelona de Flick: ""Sé que la voy a pasar bien. Es una joya verlos. De media han hecho casi 3 goles por partido. Por ende, para ganarles tiene que hacer 4 goles. Es divertidísimo verlos. Es claro que tendrá matices para hacerles daño, pero Flick lo equilibrará, no tengo dudas. Han hecho un muy buen año. Estuvieron muy cerca de la final de Champions".

🚨Pep Guardiola sobre el Barça de Flick:



“Es una joya verles.”



“Dicen, “no es que la defensa”… no cambien NADA, que sigan tirando pa arriba.”



“Como la idea de Johan de hacer un gol más que el contrario. Hansi ha dado otra vuelta.”#FCB 🗣️💙❤️pic.twitter.com/Ld3dMp8bI5 — Martín (@MartinMinan_) October 9, 2025

Para cerrar, Guardiola se refirió a la comparativa entre la propuesta del propio Flick y Johan Cruyff. "Hay esta idea de Johan de meter un gol más, pero también Johan era de mucho control, eh, y yo creo que Hansi le ha dado una vuelta, llevando el equipo a presionar muy, muy arriba".