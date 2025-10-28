Pep Guardiola habló sobre la lesión de Erling Haaland

Pep Guardiola hizo poco para aliviar las preocupaciones sobre las lesiones que rodean a Erling Haaland.

El entrenador español solo expresó que espera que su delantero superestrella esté "bien" para los próximos partidos del Manchester City.

Los aficionados Citizen que viajaban al estadio del Aston Villa para el partido, se lamentaron cuando el propio Haaland estrelló el balón en el poste al final de la derrota por 1-0. El internacional noruego creyó haber empatado el partido en el minuto 90, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

Haaland permaneció en el suelo con visible dolor tras chocar contra la madera, pero terminó el partido sin necesidad de ser sustituido a medida que transcurrían los minutos finales en Villa Park.

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITY | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Después del partido, Guardiola proporcionó la siguiente breve actualización sobre el susto de la lesión de Haaland: "Espero que esté bien".

La buena noticia para el Manchester City es que su próximo partido será contra el Swansea City en la cuarta ronda de la Carabao Cup, este miércoles 29 de octubre. Guardiola no debería necesitar que Haaland haga una aparición contra el equipo del Championship, lo que le daría al número 9 algunos días adicionales de recuperación.

El técnico español espera tener a Haaland, con 24 goles en esta temporada, de regreso en su mejor forma para enfrentar al Bournemouth, la revelación de la temporada, este domingo 2 de noviembre en el Etihad.

Guardiola: "La tarea del City no es mirar el título"

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Tras la derrota del Manchester City, Guardiola también opinó sobre la lucha por el título de la Premier League. La pérdida de puntos contra el Aston Villa coloca a los Cityzens en el quinto puesto, a seis puntos del líder, el Arsenal.

Sin embargo, con tanto tiempo restante en la temporada, Guardiola se centra únicamente en mejorar a su equipo en este momento.

“Intentamos acortar distancias”, dijo Guardiola. “El Arsenal ha sido sólido durante muchos años. La preocupación es cómo podemos mejorar para estar cerca”.

“Por mi experiencia, es muy largo. Hay muchos equipos allí —el Bournemouth lo está haciendo muy bien— y nosotros intentamos hacer nuestro juego. Nuestro trabajo no es estar pendiente del título. Si [el Arsenal] gana todos sus partidos y gana la Premier League, felicitarlos. Pero siento que el equipo está vivo, es bueno”, concluyó Guardiola.

La derrota del Manchester City ante el Aston Villa rompió la racha de nueve partidos invicto del 10 veces campeón de Inglaterra, a quien se le vienen los partidos contra el Bournemouth y el Liverpool en las próximas dos semanas.

Más noticias sobre la Premier League