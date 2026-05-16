En el fútbol es imposible hablar de un equipo sin también hacer mención a su entrenador, y en los conjuntos que dirige Pep Guardiola, a veces el entrenador está incluso delante del equipo. El técnico español alcanzó un logro sin precedentes al convertirse en el primer entrenador en ganar seis títulos de la Premier League, tres Champions League, tres FA Cups y cinco Copas de la Liga en Inglaterra.

Con el Manchester City, Guardiola sumó la octava FA Cup del club, tercera bajo su dirección, tras la victoria sobre el Chelsea en Wembley gracias a un gol de taco de Antoine Semenyo.

Con este triunfo, completó el doblete copero nacional luego de la Carabao Cup obtenida ante el Arsenal, alcanzando su vigésimo título en el Reino Unido y acercándose al récord histórico de Sir Alex Ferguson, que tiene 49 trofeos bajo el brazo.

La cifra total de premios en la carrera del catalán llega a 41, incluyendo 14 conquistados en el Barcelona, donde firmó el sextete en 2009, y siete en el Bayern Múnich.

3+ - Pep Guardiola is the first ever manager to win 3+ English league titles (6), 3+ European Cup/Champions League titles (3), 3+ English FA Cups (3) and 3+ English League Cups (5).



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La etapa en Manchester ha sido muy prolífica. Guardiola logró seis Premier en siete temporadas, incluyendo cuatro consecutivas, y sumó la primera Champions del club en 2022/23, completando un triplete que incluyó la FA Cup de ese año. La consistencia y el rendimiento de sus equipos no hacen más que reforzar su reputación como el técnico más exitoso, ahora del City, muy por delante de sus predecesores Joe Mercer, Roberto Mancini y Manuel Pellegrini.

En términos de eficiencia, Guardiola alcanzó estas cifras en 18 temporadas desde que comenzó su carrera como DT, mientras Ferguson necesitó 39 años. Su promedio se mantiene cercano a un título por cada 26 partidos, manteniendo la posibilidad de superar a Ferguson si continúa al frente del City, donde tiene contrato hasta 2027.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Robin Jones/GettyImages

Con esta victoria, Guardiola completó su segundo doblete copero nacional con los Citizens, después de lograrlo en la campaña 2018/19. Sus equipos son regulares en las finales y reflejan la capacidad del entrenador para armar y poner en práctica planteles con hambre de gloria.

La reciente FA Cup también reafirma su habilidad para posicionar y mantener al City entre los clubes más laureados del país, alzando un trofeo que se sumó a las Premier, Copas de la Liga y la Champions obtenida. Es un palmarés que ningún otro entrenador logró en Inglaterra y lo acerca a convertirse en el más laureado del fútbol mundial. Un referente absoluto de la dirección técnica moderna.