Pep Guardiola lanza una advertencia al Arsenal por el título de la Premier League

Pep Guardiola advirtió a los rivales del Manchester City que su equipo ha recuperado su mejor nivel tras la victoria del domingo contra el Liverpool, y que van por el título de la Premier League.

El contundente triunfo por 3-0 sobre los vigentes campeones permitió al City situarse a cuatro puntos del líder, el Arsenal, que había perdido puntos 24 horas antes tras el empate del Sunderland en el tiempo de descuento.

Fue una demostración de fuerza por parte de un City que estuvo muy lejos del ritmo la temporada pasada, pero que ahora solo ha perdido una vez en sus últimos 14 partidos en todas las competiciones. Guardiola aseguró que ahora está viendo en su equipo la calidad que se demostró durante sus cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

“Siento que la energía ha vuelto”, confesó Guardiola al celebrar su partido número 1.000 como entrenador. “Somos más impredecibles en ataque y defensa, y eso es bueno, porque los rivales no saben qué vamos a hacer.

“La temporada pasada no lo conseguimos, no lo gestionamos bien porque, al parecer, no teníamos otro objetivo que perseguir. Nadie había ganado cuatro títulos seguidos, nosotros lo hicimos y pensamos: ‘¿Y ahora qué?’ Creo que ganar cuatro Premier Leagues seguidas nos afectó mucho. Es comprensible hasta cierto punto. Intentamos motivarnos mutuamente, pero no lo conseguimos.

“Desde el Mundial de Clubes, he notado algo diferente en general. Es agradable seguir teniendo la sensación de que hemos recuperado el nivel en muchos aspectos”.

Gary Neville: La lucha por el título del Manchester City es más fuerte que la del Liverpool

Manchester City no tuvo problemas para vencer al Liverpool | Michael Regan/GettyImages

Aunque el Arsenal se mantiene en una posición cómoda en lo más alto de la clasificación, el experto Gary Neville apoya al City para que mantenga la presión durante el resto de la temporada en busca de un colapso de los Gunners que recuerde a su caída al final de la campaña 2022-23.

“Antes, cuando veías jugar al City, sabías el resultado, pero ahora, cuando los ves, nunca tienes claro qué va a pasar”, comentó en el podcast de Gary Neville.

“Son imperfectos. Son mucho más físicos… son muy diferentes en el sentido de que no son tan metódicos, no son tan buenos sacando el balón jugado desde atrás, pero siguen siendo un muy buen equipo.

“Si el City logra mantener este ritmo, serán realmente peligrosos hacia el final de la temporada gracias a su experiencia. Pep Guardiola estará pensando: ‘Venga, déjenme estar pegado a Mikel Arteta hasta marzo, déjenme estar lo suficientemente cerca para presionarlo’. Es alguien a quien no querrías tener cerca”, agregó.

Reaching 1000 games in style: Pep Guardiola oversees a demolition of the champions on his milestone day. pic.twitter.com/pGEwhCWVHK — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 9, 2025

“Va a ser muy interesante ver qué pasa con el City. Diría que todavía tienen que convencerme de que van a ganar el título —el Arsenal es mejor equipo—, pero son el único equipo y el único entrenador con el que no querría estar en la recta final de la temporada”, evaluó.

Sin embargo, Neville no descartó que el Liverpool pudiera protagonizar una remontada épica por el título en lo que resta de temporada. “Si todo encajara, algo podría pasar”, dijo Neville sobre las aspiraciones al título del Liverpool.

“Si logran cohesionarse con el entrenador, que tuvo una gran primera temporada, y consiguen que los jugadores jóvenes rindan al máximo, quizá aún puedan lograr algo. Pero hoy fue preocupante porque fue una actuación realmente muy pobre. Necesitan hacer una autocrítica y se darán cuenta de que ahora mismo están muy lejos de ser un buen equipo”.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE