Pep Guardiola pone fin al misterio sobre su continuidad en el Manchester City

En las últimas semanas se han sembrado rumores sobre la continuidad de Pep Guardiola al frente del Manchester City tras una temporada 2024/25 sin éxitos y un arranque turbulento en la nueva campaña, aunque ahora con el barco más encaminado.

En la última rueda de prensa, previa al encuentro de los Skyblues con el West Ham por la Premier League, el catalán fue contundente: “Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano, a los 75 o 76 años, me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”.

Además, agregó: “No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”.

"Soy un tipo raro, muy raro. Quizás un día me levanto en la mañana y digo: 'Me voy, chau, chau'", ironizó, fiel a su estilo.

Por último, habló del futuro más próximo al mando de los Ciudadanos: “Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo”.

Momentáneamente, el Manchester City es escolta del Arsenal en la Premier League a dos puntos de diferencia y tiene la chance de oro de superarlo, al menos de manera transitoria, si vencen a los Hammers en el Etihad Stadium este sábado. En la UEFA Champions League, el otro gran objetivo, están cuartos, en zona de clasificación directa a octavos de final.

