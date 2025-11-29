Pep Guardiola se muestra preocupado tras la dramática victoria del Manchester City ante el Leeds

Pep Guardiola es un entrenador exigente y lo dejó claro en la conferencia de prensa de este sábado, después de la sufrida victoria del Manchester City 3-2 sobre el Leeds, en un partido en el que el cuadro ciudadano estaba ganando 2-0 y desperdició la ventaja.

El City se fue al descanso con la victoria parcial 2-0, gracias al primero de los dos goles de Phil Foden y otro de Joško Gvardiol. Sin embargo, el equipo salió a la segunda mitad con algunas dudas y Dominic Calvert-Lewin descontó al 49', Lukas Nmecha lo igualó al 68' y luego Foden convirtió el agónico gol de la victoria en el 90+1'.

"Jugamos realmente bien en la primera mitad. Debería haber terminado ahí. Por las oportunidades que concedimos después de que Daniel cambiara brillantemente el sistema con un 5-3-2, concedimos un gol demasiado rápido y, después de eso, nos ajustamos a las dificultades en nuestra construcción y todo lo que luchamos. Realmente, realmente luchamos. Al final, pusimos a muchos jugadores talentosos con Rayan Cherki y Phil Foden y eso nos ayudó. Tuvimos oportunidades y al final Phil con su talento puso el gol de la diferencia", dijo Guardiola en conferencia de prensa.

Con la victoria, el City se ubica en el segundo lugar de la Premier League con 25 puntos, tres menos que el Arsenal, que jugará este domingo un difícil partido ante el Chelsea. El resultado es un bálsamo después de la derrota en casa 2-0 ante el Bayern Leverkusen de esta semana por la Champions.

"Ayuda mucho ganar de esa manera. Darse cuenta de lo difícil que es todo. Lo sabíamos. Especialmente después de dos derrotas y el partido contra el Leverkusen fue difícil de digerir por muchas razones. Es importante ganar ese partido", dijo el entrenador catalán.

Guardiola y Haaland conversaron tras el pitazo final | Shaun Botterill/GettyImages

Guardiola explica su charla con Erling Haaland después del partido

Erling Haaland no vivió su mejor partido, a pesar de que disputó el compromiso completo, siendo controlado por la defensa del Leeds y sin muchas ocasiones para marcar. Tras el pitazo final, Haaland y Guardiola conversaron y el entrenador explicó que el noruego no recibió balones para poder conseguir anotar.

"Ese es nuestro problema. El delantero necesita que le lleguen balones y Erling necesitaba que le entregaran los balones. Yo estaba feliz y tenía que intentar encontrar una manera de involucrarme. Erling a veces tiene que descansar porque juega muchos minutos, pero a veces con su cuerpo no sé si es bueno descansar. A veces es mejor jugar, jugar, jugar y después de 60 minutos tal vez estés cansado y salir. No sé cuándo su cuerpo se detiene. Con Phil, Jeremy, Bernardo, cuando descansan es bueno porque vuelven de inmediato. Necesito hablar con él porque tal vez necesitemos que todos estén involucrados", dijo Guardiola.

Fulham de visitante, Sunderland en casa y Real Madrid también fuera son los próximos tres compromisos del City de Guardiola, un equipo que gana pero no convence.