El Etihad Stadium se vistió de gala para el partido 1.000 de Pep Guardiola como entrenador, que terminó en una aplastante victoria 3-0 del Manchester City ante el Liverpool, en la jornada 11 de la Premier League 2025-2026.

El Liverpool llegaba en buena forma, después de vencer 1-0 al Real Madrid en la UEFA Champions League, pero se topó con un ordenado equipo de Guardiola, que venció con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku.

Guardiola celebró su partido 1.000 en los banquillos y ahora tendrá un receso para descansar por el parón de selecciones de noviembre. Con el resultado, el City quedó ubicado en la segunda posición de la Premier con 22 puntos, cuatro menos que el líder Arsenal.

Tras esta marca histórica, el técnico catalán declaró:

Agradezco enormemente a los jugadores, al cuerpo técnico y al personal administrativo por este regalo (...) No me gusta hablar mucho de mí mismo, pero 1000 partidos son muchos y lo que el Liverpool significa en mi carrera... estoy muy orgulloso de haberlo logrado así (...) Todos han sido excelentes, estoy muy contento Pep Guardiola

El 31 de agosto de 2008 fue el primer día de Guardiola como entrenador, en aquella oportunidad con el FC Barcelona. Desde su etapa como jugador se veía a un hombre que entendía el juego de manera diferente y que se comunicaba muy bien con sus compañeros.

“Las cifras son una locura... no paso mi tiempo pensando cuántos, pero cuando alcanzas ese hito y miras hacia atrás y ves lo que has logrado... las victorias, el nivel, no solo en Premier League, también en Champions, hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, increíbles”, dijo Guardiola previo al partido. “Nunca pensé ni por un segundo en alcanzar los 1000 partidos. Solo quieres hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver qué sucede”.

Guardiola tuvo tiempo para hacer un breve repaso de su carrera y reconoció al Liverpool como uno de los mejores rivales que ha tenido. A los 54 años de edad, el español es uno de los estrategas con más títulos en Europa.

“Por supuesto, Barcelona, el impacto que tuvo en mi vida como jugador de fútbol, como entrenador todavía más, es evidente, y por supuesto el Bayern Múnich también fue una etapa increíble”, dijo el entrenador, según AFP. “Pero el Liverpool, en especial con Jürgen Klopp (exentrenador del equipo) fue el mayor rival en este país. No podría haber uno mejor”.