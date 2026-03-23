Pep Guardiola ya presume 40 títulos en su trayectoria como entrenador

Este domingo en el Wembley Stadium, el Manchester City doblegó 2-0 al Arsenal en la gran final de la Carabao Cup, gracias a un doblete de Nico O'Reilly. Gracias a esto, los Citizens ya lograron su primer título de la temporada, lo que significó a la vez, el cetro número 40 del español Pep Guardiola en su carrera como técnico.

🙌 Guardiola, el más emocionado de la fiesta del Manchester City 🙌



Se fundió en un sentido abrazo con Thomas Tuchel recogiendo la medalla de campeón 🫂#EFL #CarabaoCup pic.twitter.com/yLkTdemTbk — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

Un día antes de la gran final, el estratega catalán había comentado que la campaña del equipo había sido bastante decente, asegurando que tenía el presentimiento de que cosas buenas vendrían y al parecer, tuvo razón, pues añadió un éxito más a su palmarés: su quinta Carabo Cup.



Sumado a ello, el timonel todavía podría extender sus números en esta campaña porque tiene posibilidades de hacerse con la FA Cup y la Premier League, pues en la primera clasificaron a los cuartos de final y en la segunda están escoltando a los Gunners, quienes les sacan nueve puntos.



Aun cuando Guardiola tiene muchos detractores debido a su filosofía de juego, basada en la posesión del esférico y quererse meter hasta la portería con toques cortos sin recurrir al disparo de larga distancia o los pelotazos, sigue demostrando que es uno de los mejores entrenadores de la historia y sus cetros lo avalan.

🚨🏆 Pep Guardiola has now won 40 trophies in his coaching career. 4️⃣0️⃣✨



🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League x6

🏆🏆🏆🏆🏆 Carabao Cup x5

🏆🏆🏆🏆 Club World Cup x4

🏆🏆🏆🏆 UEFA Super Cup x4

🏆🏆🏆 Champions League x3

🏆🏆🏆 La Liga x3

🏆🏆🏆 Bundesliga x3

🏆🏆🏆 Spanish Super Cup x3… pic.twitter.com/Nn0QpDLFWr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

Su primera experiencia como estratega ocurrió con el club que lo vio nacer como futbolista, el FC Barcelona. El 21 de junio del 2007, antes de tomar las riendas del primer equipo, arrancó con el Barcelona B, filial del club, saliendo campeón de la Tercera División logrando el ascenso a la Segunda División. Ya en la temporada 2008-2009 se le dio la oportunidad de dirigir al primer equipo en lugar del neerlandés Frank Rijkaard, arrancando su maravillosa historia como técnico.



En su paso con el Barça obtuvo tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España, dos UEFA Champions League, dos Supercopa de la UEFA, dos Mundiales de Clubes y una Copa del Rey, recordando que en el 2009 logró el histórico sextete, agrandando su leyenda a nivel mundial.



Su siguiente desafío fue comandar al Bayern Múnich de Alemania y aunque quedó con el pendiente de entregarles la ‘Orejona’, pudo presumir la conquista de tres Bundesliga, dos Copas de Alemania, una Supercopa de la UEFA y un Mundialito.

🇪🇸🔵 Tras la victoria del Manchester City sobre Arsenal en la EFL Cup, PEP GUARDIOLA se convirtió en el SEGUNDO ENTRENADOR EN LA HISTORIA que llega a 40 TÍTULOS OFICIALES



Solo lo supera SIR ALEX FERGUSON (49). El escocés, en 39 años de carrera... El español solo en 17 años 🏆👀… pic.twitter.com/sqbX1QBeNe — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

Finalmente, arribó a otra de las 'Cinco Grandes' ligas de Europa: la Premier League, siendo la apuesta del Manchester City. Pep respondió a la confianza con trofeos, ya que lo ha ganado todo: seis Ligas, cinco Carabao Cups, tres Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.